Efraín Juárez por ahora prefiere seguir en Bélgica

Aunque por momentos ha sonado para llegar a laLIGA BBVA MX, el auxiliar técnico Efraín Juárez asegura que por ahora prefiere concentrarse en el proyecto con el Club Brujas de Bélgica, que pensar en buscar dirigir en México.

En entrevista exclusiva, el entrenador mexicano que actualmente se desempeña como asistente del estratega noruego Ronny Delia, reveló que sí ha estado en el radar para volver a este lado del mundo, pero que lleva un buen proceso de mucho aprendizaje en Europa.

“Todos mis pasos son pensando en mi objetivo más claro de ser el técnico, me siento preparado, he tenido la oportunidad en algún momento de estar en la baraja de un par de clubes en la MLS y también en México, pero las circunstancias se han dado para que siga acá”, dijo el ex futbolista.

Efraín Juárez sueña con ser técnico

Te puede interesar: Barcelona presentó su nuevo uniforme para la temporada 2023-24

Los primeros pasos en la dirección técnica para Efraín Juárez

Cabe recordar que tras su retiro de las canchas en 2019, Efraín Juárez se adentró pronto en los banquillos al ser auxiliar técnico de Ronny Delia en el New York City FC de la liga estadounidense, en donde consiguió un título de la MLS Cup en 2021.

“Estoy en ese crecimiento de mejorar, de hacer bien las cosas, soy un apasionado de mi trabajo. Y todos los días nunca se deja de aprender en el trato de jugadores, planeación de partido, cómo analizar rivales y de cómo analizar los fichajes”, contó sobre su carrera.

Posteriormente el ex defensa canterano de los Pumas dio el salto al charco siendo parte del mismo cuerpo técnico en el Standard Lieja de Bélgica y para esta temporada fueron contratados por el Club Brujas.

“Es muy difícil tener la oportunidad en la que estoy, no somos muchos mexicanos siendo técnicos o auxiliares en Europa, en general en la historia somos muy pocos desafortunadamente, porque me parece que podemos competir en cualquier liga”, afirmó.

Te puede interesar: Bellingham invita a Mbappé a jugar en el Real Madrid

Por lo mismo destacó que estar en la liga belga es una gran vitrina para que en caso de tener buenos resultados, brincar a otro país o un mejor equipo y por eso no ha pensado en regresarse a México.

“Estoy en un momento y un lugar privilegiado, voy a formar parte de un cuerpo técnico del equipo más importante de Bélgica, que justo el año pasado estaba jugando Champions League. Entonces voy a seguir preparándome y siempre que he cambiado de equipo ha sido para arriba”, concluyó.