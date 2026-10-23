Adrián Molinero, experto en fitness: “Quienes hacen ejercicio en la mañana suelen tener más energía en el trabajo”

El ejercicio se ha vuelto uno de los hábitos más comunes dentro de las nuevas generaciones, las cuales entienden que un periodo de actividad física diaria puede generar consecuencias positivas no solo en el cuerpo, sino también en la mente y el apartado emocional.

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Bajo esta premisa, existen algunas dudas respecto a cuál es el mejor momento del día para realizar actividad física. Por tal motivo, el experto en ejercicio, Adrián Molinero, ha brindado detalles respecto a por qué el entrenamiento matutino genera muchos puntos positivos en el cuerpo.

¿Por qué es mejor hacer ejercicio en la mañana? Adrián Molinero responde

Más allá de tener una alimentación saludable y de buscar el déficit calórico (quemar más calorías de las que consumes en 24 horas) para bajar de peso, el experto en la materia considera que hacer ejercicio en las mañanas, muchas veces, resulta más benéfico que hacerlo por las noches.

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Para un cuerpo fuerte y tonificado, haz este ejercicio por la mañana. https://t.co/bf2uRoRxFf — Notasami. (@SylviaMingus) June 15, 2026

Adrián Molinero, así como otros entrenadores, revelan que el ejercicio cardiovascular tiende a controlar la grasa del cuerpo mientras activa los grupos musculares. Del mismo modo, señalan que el ejercicio de fuerza también es benéfico durante las primeras horas del día.

Básicamente, Molinero explica que aquellas personas que realizan ejercicio de fuerza por las mañanas tienden a generar mucha energía, misma que los ayuda a rendir mejor en el trabajo dado que el cerebro recibe mayor flujo de oxígeno, hecho que permite tener una mente mucho más despejada.

¿Cuáles son los ejercicios que se recomiendan hacer por las mañanas?

Además de los ejercicios de fuerza que se necesitan hacer en este periodo del día, expertos en la materia también recomiendan entrenamientos físicos relacionados con la caminata, el trote, el nado o ir en bicicleta, mismos que forman parte del cardio diario de una persona.