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Los expertos coinciden: Estos son los ejercicios que puedes hacer para bajar de peso si eres principiante

Los entrenadores coinciden. De acuerdo con estos expertos, son varios los ejercicios que puedes hacer para bajar de peso si eres un principiante.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Una de las metas que muchas personas tienen en este cierre del año tiene que ver directamente con lucir bien, por lo que distintos ejercicios se han vuelto comunes en el día a día de distintas personas, aunque hay otras que inician con este proceso de bajar de peso por primera vez en su vida.

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Bajo este escenario, distintos entrenadores y expertos en la materia han dado a conocer algunos trucos que puedes seguir si eres principiante y quieres iniciar en este mundo del entrenamiento, por lo que estos son los primeros ejercicios que puedes hacer para bajar de peso.

¿Qué ejercicios hacer si deseas bajar de peso y eres principiante?

El entrenador personal, Sol Sala, tuvo una charla con el portal Mundo Deportivo en donde revela detalles en torno a las primeras estimaciones físicas que una persona debe hacer para bajar de peso, destacando la importancia de caminar más como uno de los principales ejercicios para ello.

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Si te consideras principiante en el mundo fitness, Sol menciona que caminar más tiempo del estimado día a día puede ser el primer paso hacia este mundo. Del mismo modo, el hecho de subir escaleras también puede complementar un estado físico idóneo en el ambiente diario.

Finalmente, el entrenador hace hincapié en no desesperarse y realizar todos los ejercicios a la vez, motivo por el cual recomienda realizar actividad física en tus horas libres antes o después del trabajo o, bien, tomarte un tiempo antes de dormir para realizar esta activación física.

¿Cuál es la importancia de la alimentación en el proceso de bajar de peso?

Más allá de los ejercicios mencionados anteriormente para bajar de peso, distintos expertos consideran que para perder esos kilos de más en el cuerpo resulta necesaria una dieta alimenticia, la cual tiene que estar apoyada de un experto como un nutriólogo que pueda seguir tu proceso a detalle.

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