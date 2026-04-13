El Arsenal ya tendría al reemplazo de Mikel Arteta

El cierre de temporada se ha convertido en un momento crítico para el Arsenal. Lo que parecía un camino sólido hacia el título de la Premier League ahora se transformó en incertidumbre, luego de una serie de resultados que permitieron al Manchester City acercarse peligrosamente en la tabla.

El panorama cambió drásticamente tras la derrota en casa ante el Bournemouth, combinada con la contundente victoria del City frente al Chelsea. Esa combinación dejó a los dirigidos por Pep Guardiola a solo seis puntos, con un partido menos y un enfrentamiento directo entre ambos pendiente en el Emirates Stadium, un duelo que podría definir el campeonato.

La presión sobre Mikel Arteta ha aumentado considerablemente. Aunque el técnico fue clave en la reconstrucción del equipo, los resultados recientes han dejado una sensación amarga. El club invirtió importantes sumas en refuerzos con la intención de competir por títulos, pero en los últimos años el equipo ha visto escapar trofeos en momentos decisivos.

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Primero cayó en la final de la Carabao Cup, luego fue eliminado de la FA Cup por el Southampton, equipo de segunda división, y ahora observa cómo la ventaja que mantenía en la Premier se reduce jornada tras jornada. Ante ese escenario, la directiva ya analiza posibles alternativas si el título liguero no llega.

Cesc Fábregas sería el elegido

Entre los nombres que han tomado fuerza aparece el de Cesc Fábregas, un viejo conocido del club y actual entrenador del Como. El español ha llamado la atención por su trabajo en el futbol italiano, donde llevó al equipo a consolidarse en la Serie A y actualmente lo mantiene en zona de clasificación a competencias europeas.

Fábregas conoce la institución y su entorno, ya que defendió la camiseta del Arsenal durante ocho años como jugador. Mientras tanto, Arteta enfrenta semanas decisivas que podrían definir su continuidad. Con la Premier League y la Champions League aún en disputa, el margen de error se reduce y el desenlace de la temporada podría marcar un giro importante en el banquillo del club londinense.

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