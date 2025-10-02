El as bajo la manga de Fernando Gago: regresa goleador al Necaxa para encarar el resto del Apertura 2025

Díber Cambindo es el as bajo la manga de Fernando Gago para encarar lo que resta del Apertura 2025, pues es el goleador del Necaxa. Prueba de ello, el tanto que le marcó al Atlas en el partido que perdió su equipo 3-2 , pero que marcó su regreso triunfal después de estar suspendido durante 3 partidos consecutivos.

Cambindo, quien estuvo a punto de ganar el título de goleo en el Clausura 2025 , estuvo fuera de las canchas 3 jornadas consecutivas, luego de que se fue expulsado en la fecha 7 en el duelo ante Tijuana por doble amarilla. No obstante, el delantero fue castigado por 2 partidos más por emplear lenguaje o actuar de modo humillante e insultante, según la Comisión Disciplinaria de la FMF.

@diber_cabindo_ Díber Cabindo es el as bajo la manda de Fernando Gago; el delantero fue suspendido 3 juegos y regresó con gol

El colombiano se perdió de la jornada 8 a la 10 del Apertura 2025, partidos en los que su equipo sumó una victoria ante Puebla, un empate contra Juárez y una derrota frente a Chivas.

TE PUEDE INTERESAR:



El regreso triunfal del as bajo la manga del Necaxa

Díber Cambindo cumplió con sus 3 partidos de suspensión, por lo que Fernando Gago lo contempló para enfrentar al Atlas en la jornada 11. El delantero marcó uno de los 2 goles de su equipo, pero fue en balde, ya que los Rayos cayeron ante los rojinegros en el Estadio Jalisco.

Cambindo lleva 2 anotaciones en 8 partidos en lo que va del Apertura 2025 y es el goleador del Necaxa, por ello es fundamental en el esquema del equipo que actualmente se encuentra lejos del Play-in. El regreso del colombiano al club le puede ayudar a sumar puntos para escalar posiciones en la Tabla General de la Liga BBVA MX.

Los próximos partidos del Necaxa de Fernando Gago en la Liga BBVA MX

Necaxa enfrentará a Pachuca el viernes 3 de octubre en el duelo correspondiente a la jornada 12. Después de este encuentro, a los Rayos solo le restarán 5 partidos para concluir el Apertura 2025, aunque no serán nada fácil, pues 2 de ellos son clubes que aspiran por la parte alta de la Tabla General de la Liga BBVA MX. Estos son sus rivales hasta el final del torneo:

