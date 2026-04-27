El canterano del Barcelona que apunta a salir este verano

El Barcelona ya comienza a planificar la próxima temporada y, más allá de los fichajes que puedan llegar, la prioridad parece estar en equilibrar las finanzas. En ese contexto, varias salidas importantes comienzan a tomar forma dentro del club.

Nombres como Ferran Torres y Marc Casadó encabezan la lista de posibles ventas, mientras que la situación de Robert Lewandowski está en duda ya que podría marcharse al finalizar su contrato. Sin embargo, en las últimas horas surgió un nombre que sorprendió dentro del entorno culé: Alejandro Balde.

El lateral izquierdo formado en La Masía perdió protagonismo durante la temporada debido a distintas lesiones, situación que permitió que Gerard Martín se consolidara como titular en esa posición. Esa circunstancia ha abierto la puerta a que el club valore una posible venta si llega una oferta convincente.

Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Aston Villa presiona y el Barcelona ya piensa en un reemplazo

El interés más fuerte por Balde llega desde Inglaterra. El Aston Villa estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a los 50 millones de euros, además de ofrecer condiciones contractuales muy atractivas para el jugador, lo que convierte la operación en una posibilidad real.

Ante este escenario, el club ya tendría en mente a su posible sustituto. El elegido sería Alejandro Grimaldo, actual jugador del Bayer Leverkusen, quien conoce perfectamente la filosofía del Barca tras formarse en sus categorías inferiores. Su fichaje podría cerrarse por una cantidad estimada entre 10 y 12 millones de euros, una cifra considerada accesible.

La decisión final dependerá de si la oferta inglesa se concreta, pero lo cierto es que el futuro de Balde podría convertirse en uno de los movimientos clave del mercado blaugrana

Te puede interesar: Ex portero de Rayados de Monterrey da la cara tras su puñetazo a rival