El cielito lindo se escuchó en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Los atletas mexicanos no dejaron pasar la oportunidad y antes de su participación en el desfile de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 entonaron el “cielito lindo” y Rommel Pacheco se aseguró de documentar ese momento.

Los mexicanos ya se encuentran listos para competir en los tan ansiados Olímpicos y la actitud que mostraron hoy, sin duda los ayudó para calmar los nervios, pues el Estadio Olímpico de Tokyo retumbó con las voces de los atletas aztecas que cantaron la canción representativa del “cielito lindo” previo a la inauguración.

Te puede interesar: Abuelo conmueve redes con apoyo a su nieto que está en Tokyo 2020

El clavadista mexicano, Rommel Pacheco, compartió en sus historias de Instagram el momento en que los deportistas y él disfrutaban en Tokyo 2020 antes de desfilar en la cancha del Estadio en la Ceremonia de Apertura, esperando su turno y la forma en cómo representaban a México con el canto.

Esta mañana en México se llevó a cabo la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y la delegación mexicana desfiló en el puesto número 183 de los 204 países que participaron y los mexicanos se veían contentos por ir acompañados de los colores tricolor, además se veían ilusionados por el gran comienzo de los Juegos.

Te puede interesar: Tokyo 2020, los Juegos Olímpicos más costosos de la historia

Hay que recalcar que por primera vez en la historia un hombre y una mujer de cada país, tuvieron la oportunidad de ser los encargados en portar la bandera nacional esto con la intención de promover la igualdad de género.

Abanderados de México

México tuvo el privilegio de tener a la golfista oriunda de la Ciudad de México, Gaby López y al clavadista yucateco, Rommel Pacheco, el cual buscará su primera medalla olímpica en Tokyo 2020.

La ceremonia de apertura no pudo contar con la presencia de todos los atletas ya que la contingencia sanitaria por el coronavirus aún está presente y el gobierno de Japón no quiere aglomeraciones para evitar nuevos contagios. No estuvieron presentes los 163 deportistas de la delegación mexicana.