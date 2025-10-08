Es suplente para Domènec Torrent en Rayados, pero hoy demostró su grandeza en el Mundial Sub-20

Iker Fimbres demostró que está para cosas grandes en el partido que la Selección Mexicana goleó 4-1 a Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 , pues el canterano de Rayados se hizo presente en el marcador con un gol en 90 minutos disputados y se llevó el MVP del partido. El mediocampista demostró su grandeza, aunque en su equipo es suplente para el entrenador Domènec Torrent.

El nacido en Hermosillo, Sonora, se vistió de héroe al marcar el segundo gol del partido, cuando México más lo necesitaba. Pues a pesar de que en el primer tiempo fue amplio dominador, para el segundo la selección anfitriona le “apedreó el rancho” y estuvo a punto de empatarlo, si no fuera por el golazo que se mandó Fimbres .

El mediocampista ha venido de menos a más en el Mundial Sub-20, pues Eduardo Arce lo consideraba un jugador de recambio, pero ello cambió en el duelo de Octavos de Final, pues el entrenador le dio a confianza y lo mandó como titular en lugar de César Garza, el único jugador del equipo que milita en Europa.

La suplencia de Iker Fimbres en Rayados

Iker Fimbres poco a poco comienza a sumar minutos en Rayados bajo las órdenes de Domènec Torrent, algo de aplaudirse, pues la plantilla del conjunto regio está plagada de estrellas en todas las posiciones. De acuerdo con BeSocccer, el mediocampista ha disputado 6 partidos en lo que va del Apertura 2025. Estos son los minutos que suma el mexicano:



Pachuca 3-0 Monterrey – disputó 58 minutos – jornada 1 León 1-3 Monterrey – jugó 6 minutos – jornada 4 Monterrey 3-2 Mazatlán – jugó 20 minutos – jornada 5 Monterrey 3-0 Necaxa – disputó 30 minutos – jornada 6 Puebla 2-4 Monterrey – jugó los 90 minutos – jornada 7 Querétaro 0-1 Monterrey – disputó 17 minutos – jornada 8

Fimbres solo ha saltado al terreno de juego como titular dos veces en lo que va del Apertura 2025: en la primera jornada ante Pachuca y contra Puebla, cuando jugó todo el encuentro. El mediocampista después de ello tuvo que concentrarse con la Selección Mexicana para disputar el Mundial Sub-20.

Nuestro jugador Íker Fimbres, surgido de @Rayados_FB, anotó un golazo con @miseleccionsubs 🔥 y fue elegido el Jugador del Partido por @fifaworldcup_es. 🇲🇽🏆 ¡Felicidades, Íker!

Así fue el rendimiento de Iker Fimbres con la Selección Mexicana

Iker Fimbres tuvo un gran partido ante Chile, por ello la plataforma Sofascore lo eligió como el MVP al obtener una calificación de 8.2. En el encuentro, el mediocampista acertó el 82% de sus pases, tuvo 14 duelos ganados a ras de campo y realizó 2 intercepciones importantes.