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El dinero que podría recibir Pumas UNAM si vende a Pedro Vite a la Premier League

Dos clubes de Inglaterra aparecen entre los que quieren fichar al mediocampista ecuatoriano

El dinero que podría recibir Pumas UNAM si vende a Pedro Vite a la Premier League
El dinero que podría recibir Pumas UNAM si vende a Pedro Vite a la Premier League|@pedro_vite45

Escrito por: José Alejandro | DR

Pedro Vite podría dejarle varios millones de dólares a la directiva universitaria durante el próximo mercado invernal. Lo anterior, ya que el ecuatoriano es pretendido por 2 clubes de la Premier League, por lo que Pumas podría quedarse sin una pieza clave, luego de la posible integración de un refuerzo para la recta final del Apertura 2026.

De acuerdo con el diario ecuatoriano El Universo, los equipos que quieran llevarse al mediocampista deberán pagar 10 millones de dólares, cantidad que la institución mexicana buscaría por los derechos deportivos del futbolista. Por ahora, se trata de una cifra reportada por el medio, no de un monto confirmado mediante una negociación oficial de la UNAM, institución a la que dejó Efraín Juárez.

Pumas Pedro Vite Premier League
Los equipos que quieran llevarse al mediocampista deberán pagar 10 millones de dólares.|@pedro_vite45

Mientras que el portal de Transfermarkt lo tiene tasado en 6.5 millones de euros, que en la conversión a dólares sería más de 7.2 millones. Este es su mejor precio en toda su carrera, el cual lo alcanzó a finales de septiembre de este año.

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Los equipos que siguen a Pedro Vite

El Manchester United y el Aston Villa son los equipos que estarían interesados en Pedro. Según Bolavip, ambos clubes habrían mostrado interés después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la directiva universitaria habría rechazado las ofertas.

¿Cuánto pagó Pumas por Vite?

El mediocampista llegó desde Vancouver Whitecaps en julio de 2025. Según Transfermarkt, la operación tuvo un costo de 3.8 millones de euros, más posibles bonos por 1.3 millones de euros. La misma ficha señala que el club canadiense conservó una cláusula del 20 % sobre una futura venta.

Pedro acumula 48 partidos, cuatro goles y dos asistencias con Pumas desde su llegada en 2025. En este Apertura 2026, el ecuatoriano registra una anotación y un pase para gol en 10 encuentros disputados.

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