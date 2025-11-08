El equipo de la Liga BBVA MX que habría contactado a Martín Anselmi

Durante la transmisión del partido del Viernes Botanero entre Mazatlán y Necaxa , el periodista David Medrano reveló información que generó incertidumbre sobre el futuro de Martín Anselmi exentrenador de Cruz Azul, en un eventual regreso a la Liga MX.

Medrano señaló durante el partido en el estadio El Encanto: “Le pregunté a Necaxa si buscaron a Martín Anselmi, pero contestaron que no estaba en su presupuesto.”

La declaración del analista de Azteca Deportes reavivó la duda sobre si Pumas o Necaxa habrían intentado contactar al técnico argentino con miras al próximo torneo. Hasta el momento, no hay confirmación oficial, pero el interés por el estratega sudamericano (recordado por su paso reciente con La Máquina)vuelve a posicionarlo entre los nombres más mencionados para reforzar a algún equipo nacional en cara al Clausura 2026.

Tras el mal momento que viven los Pumas dirigido Efraín Juárez en el Apertura 2025 , existió la información que el club universitario contraria los servicios del técnico argentino para la próxima campaña, pero al parecer el proyecto del mexicano será respaldado. Universidad Nacional se encuentra en el lugar 11 de la tabla general, en busca de clasificar al Play-In, donde solo dependen de si mismos para avanzar.

Necaxa finalizó el Apertura 2025 en el lugar 13 con 17 puntos, aunque aún podría descender posiciones al cierre de la jornada. El equipo de Aguascalientes quedó fuera de toda posibilidad de play-in. Por su parte, Mazatlán tampoco logró escapar del fondo de la tabla, cerrando con 14 puntos y sin aspiraciones de avanzar.

El Play-In de la Liga BBVA MX está programado tentativamente para disputarse después de la Fecha FIFA de noviembre , con rivales y horarios por confirmar. Mientras tanto, el nombre de Martín Anselmi vuelve a sonar con fuerza en los pasillos del futbol mexicano, alimentando la expectativa sobre cuál será su próximo destino.