Pumas: El resultado que necesita los universitarios después del triunfo de Querétaro

La inesperada victoria de los Gallos Blancos del Querétaro en el Viernes Botanero por marcador de 2-1 sobre el conjunto de Juárez en la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 sacaron de puesto de Play-In a los Pumas. Con ese resultado, el equipo dirigido por Benjamín Mora llegó a 20 puntos y se colocaron en el décimo lugar, último puesto que otorga un boleto. Esto deja a los universitarios (con 18 unidades) y a Santos Laguna (17), en una situación límite: ganar o quedar fuera.

¿Qué necesita Pumas para avanzar al Play-In?

Para los dirigidos por Efraín Juárez, el partido ante Cruz Azul será una auténtica final. El encuentro se disputa este sábado en el Estadio Cuauhtémoc, y los felinos necesitan una victoria sí o sí para alcanzar los 21 puntos y superar a Querétaro en la tabla. Un empate o derrota los dejaría eliminados, sin posibilidad de disputar la fase de repesca.

Pumas llega con dudas tras una campaña irregular, pero con la motivación de cerrar fuerte y meterse en la pelea por el título. Jugadores como Adalberto Carrasquilla, Keylor Navas y Jorge Ruvalcaba deberán asumir el liderazgo en un partido que definirá el futuro inmediato de la UNAM.

Por su parte, Cruz Azul ya está clasificado a la Liguilla en forma directa y busca el liderato en la temporada regular. La Máquina buscará cerrar con buen ritmo y mantener el número uno.

¿Qué necesita Santos para avanzar al Play-In?

Por su parte, Santos Laguna también busca colarse al último puesto del Play-In. Los laguneros enfrentan a Pachuca, y si ganan, llegarían a 20 puntos, lo que los podría en el décimo puesto por mejor diferencia de goles. Los Gallos Blancos tiene una diferencia de -10 y Santos tiene en este momento -7.

El margen de error se ha agotado, y Pumas deberá demostrar carácter y futbol para seguir en la lucha.

