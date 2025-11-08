Pumas: El resultado que necesita los universitarios después del triunfo de Querétaro
La inesperada victoria del Querétaro en el Viernes Botanero sobre el conjunto de Juárez en la jornada 17 sacaron de puesto de Play-In a los Pumas
La inesperada victoria de los Gallos Blancos del Querétaro en el Viernes Botanero por marcador de 2-1 sobre el conjunto de Juárez en la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 sacaron de puesto de Play-In a los Pumas. Con ese resultado, el equipo dirigido por Benjamín Mora llegó a 20 puntos y se colocaron en el décimo lugar, último puesto que otorga un boleto. Esto deja a los universitarios (con 18 unidades) y a Santos Laguna (17), en una situación límite: ganar o quedar fuera.
¿Qué necesita Pumas para avanzar al Play-In?
Para los dirigidos por Efraín Juárez, el partido ante Cruz Azul será una auténtica final. El encuentro se disputa este sábado en el Estadio Cuauhtémoc, y los felinos necesitan una victoria sí o sí para alcanzar los 21 puntos y superar a Querétaro en la tabla. Un empate o derrota los dejaría eliminados, sin posibilidad de disputar la fase de repesca.
Pumas llega con dudas tras una campaña irregular, pero con la motivación de cerrar fuerte y meterse en la pelea por el título. Jugadores como Adalberto Carrasquilla, Keylor Navas y Jorge Ruvalcaba deberán asumir el liderazgo en un partido que definirá el futuro inmediato de la UNAM.
Por su parte, Cruz Azul ya está clasificado a la Liguilla en forma directa y busca el liderato en la temporada regular. La Máquina buscará cerrar con buen ritmo y mantener el número uno.
¿Qué necesita Santos para avanzar al Play-In?
Por su parte, Santos Laguna también busca colarse al último puesto del Play-In. Los laguneros enfrentan a Pachuca, y si ganan, llegarían a 20 puntos, lo que los podría en el décimo puesto por mejor diferencia de goles. Los Gallos Blancos tiene una diferencia de -10 y Santos tiene en este momento -7.
El margen de error se ha agotado, y Pumas deberá demostrar carácter y futbol para seguir en la lucha.