¡El futuro ya llegó! Juan Carlos “Mono” Martínez debuta como el futbolista más joven del Apertura 2026

Los Gallos Blancos del Querétaro cayeron por la mínima ante el América en la primera jornada del Apertura 2026. Sin embargo, tienen un motivo para sentir orgullo en la derrota y es el debut de Juan Carlos “Mono” Martínez y su debut en la Liga BBVA MX a los 16 años.

La joven promesa mexicoamericana que se desempeña como extremo por ambas bandas o como mediapunta, entró al campo del Estadio Corregidora en el tiempo de compensación del duelo entre los Gallos y las Águilas. El joven delantero tomó el lugar de Carlos Adriano al 90+1’ y tuvo una actuación discreta al usar el dorsal 30.

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¡Un día que no se olvida! 👏



Felicidades Juan Martínez por tu debut con Gallos.



¡Mucho éxito, Mono! 🐓#Somos442 pic.twitter.com/ohmNK0QqtX — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) July 19, 2026

Así fue el debut de Juan Carlos “Mono” Martínez

El joven canterano del Los Ángeles Galaxy de la MLS llegó a la Liga BBVA MX para disputar el Apertura 2026 con los Gallos Blancos del Querétaro y su debut se dio en la jornada inicial. Esteban González, el estratega del conjunto queretano lo mandó al campo para el tiempo de compensación y, de acuerdo con Sofascore, tuvo una valoración de 6.7 pese a solo jugar 10 minutos.



Nada más correr por el campo, Martínez intentó un centro, pero el esférico fue controlado por Rodolfo Cota. Además, tuvo un regate completado, pero perdió la posesión en dos ocasiones y apenas logró dos carreras efectivas con el balón. Durante las labores defensivos brilló con un duelo ganado y una intercepción. Sin embargo, cometió una falta al derribar a Isaías Violante, el autor del gol azulcrema.

El joven nacido en California, Estados Unidos, el 12 de marzo de 2010 ha jugado para la Selección Mexicana en las categorías Sub-15 y Sub-16. Con el combinado más joven fue convocado para 14 partidos amistosos y solo disputó 13 de ellos, pero logró marcar 10 veces,