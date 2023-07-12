Jaime Lozano revela si jugará Edson Álvarez ante Jamaica

La presencia de uno de los pilares del cuadro mexicano, Edson Álvarez está en duda para en el duelo trascendental de las semifinales de Copa Oro contra Jamaica, pues en el partido de cuartos de final salió del terreno de juego con una molestia ante Costa Rica.

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“Sobre Edson no sabemos si participe mañana, sufrió un golpe, lo vieron ustedes pisó un poquito, no vale la pena arriesgar fue mínimo el trabajo que se hizo, esperaremos al final para ver como esta y si esta al 100 por ciento sin duda alguna que será tomado en cuenta”, expresó Jaime Lozano sobre la posibilidad de que Edson Álvarez se pierda el partido ante los Reggae Boyz.

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Aunque, también “El Jimmy” afirmó que el partido contra Jamaica será muy físico y muy mental, por lo tanto tendrá que tomar en cuenta a los jugadores que estén en las mejores condiciones ante la complejidad del encuentro, pues se juega el pase a la gran final de la Copa Oro.

"Jamaica creo que tendrá muchas posibilidades de estar en la siguiente Copa del Mundo, ellos han entrenado, se han preparado y entienden el juego de otra manera".

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Horario y dónde ver México vs Jamaica

El duelo de la semifinal de la Copa Oro entre la Selección Mexicana y su similar de Jamaica se podrá vivir en las pantallas de TV Azteca este miércoles 12 de julio a las 8:20 pm por las pantallas de Azteca 7, las plataformas digitales de TV Azteca Deportes es decir, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

La narración estará a cargo de los mejores comentaristas de México, encabezados por Christian Martinoli, en el análisis estará Luis García, mientras que en los comentarios estará Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague, en cancha David Medrano y Omar Villarreal, con el color previo y post de encuentro estará Gerardo Velázquez de León.

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