Jaime Lozano revela lo que pasó con la lesión de Edson Álvarez

La Selección Mexicana recuperó la confianza y logró superar a Costa Rica en los Cuartos de Final de la Copa Oro. El equipo dirigido por Jaime Lozano venció por 2-0 a los 'ticos', con anotaciones de Orbelín Pineda y Erick Sánchez.

Las malas noticias llegaron en los últimos minutos, cuando Edson Álvarez salió lesionado y encendió las alarmas. El mediocampista ha sido uno de los hombres clave para el 'Jimmy'.

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Lesión de Edson Álvarez en el México vs Costa Rica de la Copa Oro

Jaime Lozano explica el cambio de Edson Álvarez

En la conferencia de prensa posterior a la victoria de la Selección Mexicana sobre Costa Rica, el técnico azteca, Jaime Lozano, habló de lo que pasó con Edson Álvarez. El 'Jimmy' aseguró que fue el propio futbolista el que pidió su cambio y aunque en el vestidor aseguró sentirse mejor, reconoció que deberán esperar al menos un día para saber el diagnóstico real.

"Lo de Edson, él pide su cambio. En este caso el doctor nos dice que Edson al parecer no podía seguir. Ahora al final en el vestidor, comenta que está mejor, que pensó que era mucho más grave, entonces a esperar porque igual ahorita, con todas las emociones a flor de piel, pues evidentemente que a lo mejor ya no se siente tan mal pero hay que esperar, seguramente un día para saber si está listo para las semifinales", declaró el Jimmy.

De igual manera Jaime Lozano se mostró agradecido con sus futbolistas, pues reiteró que todo lo que han logrado, ha sido en equipo. Hasta ahora el estratega suma tres victorias y una derrota desde que tomó las riendas de la Selección Mexicana, en sustitución de Diego Cocca.

El rival de la Selección Mexicana en las semifinales de la Copa Oro, se conocerá el domingo 9 de julio, cuando se enfrente Guatemala con Jamaica, quienes podrían ser los equipos a los que se enfrente.

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