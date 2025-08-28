El mexicano que está a la altura de Lamine Yamal y Franco Mastantuono: lo avala un prestigioso ranking

Elías Montiel ha llamado la atención a nivel mundial ya que se ubica en el Top-10 de los mejores jugadores Sub-20 de campo de 2025, según CIES Football Obs. El futbolista mexicano de Pachuca, que jugó la final de la Copa Intercontinental ante los merengues , está a la altura de grandes futbolistas, como Lamine Yamal del Barcelona y Franco Mastantuono del Real Madrid.

El mediocampista, quien este verano sonó para marcharse al Ajax , se ubica en la posición 10 del tan prestigioso ranking con 83.2 puntos de 100, datos que fueron analizados por la compañía de futbol Impect. La lista la encabeza Lamine con 97.7 unidades, mientras que Franco ocupa el quinto puesto con 85.4.

Club Pachuca Tuzos Elías Montiel se ubica como el mejor mexicano Su-20 a nivel mundial en el prestigioso ranking, solo por debajo de Lamine Yamal y Franco Mastantuono

¿Quién es Elías Montiel, mexicano que está a la altura de Lamine Yamal y Franco Mastantuono?

Elías Montiel es un futbolista de 19 años que juega actualmente en Pachuca, aunque ya ha sido sondeado por clubes de Europa, por lo que será cuestión de tiempo para que emigre al viejo continente. Se formó en las inferiores de los Tuzos hasta que en 2023 debutó.

Montiel se ha ganado un lugar en el cuadro titular, pero fue en 2024 cuando su carrera comenzó a despuntar, ya que recibió el balón de bronce en la Copa Intercontinental de la FIFA, consagrándose como una de las promesas de futbol mexicano. Además, en ese año fue pieza clave en la obtención de la Concachampions, que a la postre le daría a su equipo el pase al Mundial de Clubes, el cual jugaría y marcaría un gol ante Real Madrid.

Elías ha jugado las 6 jornadas que van del Apertura 2025 con su club. Hasta el momento suma un gol y 2 asistencias, siendo clave en el sistema de juego de Jaime Lozano, según estadísticas de la plataforma BeSoccer. Además, el futbolista está contemplado para disputar el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana que se realizará en septiembre de este año, una gran vitrina para mostrarse a nivel internacional.