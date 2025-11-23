El Mexicano que Jesse Bam Rodriguez tendrá que enfrentar por el título indiscutido en peso supermosca

Después de unificar los títulos del CMB, OMB, AMB y The Ring en Arabia Saudita con un impresionante nocaut a Fernando “Puma” Martínez, el campeón invicto Jesse Bam Rodriguez tendrá que pelear contra un mexicano si desea el título indiscutido en la división de las 115 libras.

La impresionante victoria en el ANB Arena de Riad en el décimo asalto, “Bam” Rodriguez se consolidó como el mejor peleador de la categoría supermosca y uno de los mejores libra x libra del mundo, ahora buscará la última joya de la corona para ser monarca indiscutido y para ello tendría que enfrentarse al mexicano Willibaldo García Pérez.

¿Quién es Willibaldo García Pérez?

El pelador de 35 años oriundo de Cópala, Guerrero, es el actual monarca de la Federación Internacional de Boxeo en peso supermosca luego de vencer en Mayo pasado a René Calixto Bibiano por decisión dividida.

Willibaldo tiene un récord profesional de 23 victorias, 6 derrotas y 2 empates, el próximo 25 de diciembre expondrá su cinturón frente al japonés, Kenshiro Teraji , en la Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, una defensa exitosa lo podría poner en un combate por la unificación del campeonato indiscutido frente a Jesse Bam Rodriguez.

