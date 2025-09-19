deportes
El nuevo rostro del boxeo femenil que busca un lugar entre las mejores de la historia

Gabriela Fundora es la nueva cara del boxeo femenil, la campeona indiscutida en peso mosca busca un lugar entre las mejores de la historia con apenas 23 años

Iván Alfie
La campeona indiscutida en peso mosca regresa al cuádrilatero en busca de su segunda defensa de los 4 títulos de la división, Gabriela Fundora escribió su nombre en letras doradas en noviembre del 2024 cuando venció a gabriela celeste alaniz en el séptimo asalto por nocaut técnico para unificar los 4 cinturones en la división de las 112 libras.

La menor de la dinastia fundora se unió a una selecta lista de monarcas en el boxeo femenil, todo comenzó en 2014 cuando la colombiana naturalizada danesa cecilia braekhus venció por decisión unanime a ivana habazin para conseguir los cuatros cetros en la categoría de los welter y se convirtió en la primera mujer en la historia en ser campeona indiscutida....braekhus se ganó el apodo de “primera dama” en honor a su hazaña.

Te podría interesar: Donovan Carrillo, por su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno con la canción “A Mi Manera”

Claressa Shields es otra de las leyendas del pugilismo, la de michigan consiguió el título indiscutido en 3 divisiones diferentes... mediano, supermediano y pesos completos. Katie Taylor y amanda serrano nos regalaron una trilogía en la división de los superligero... en donde la irlandesa y puertorriqueña alzaron los cuatro títulos de la divisón en diferentes etapas.

Fundora es una de los nuevos rostros del boxeo a nivel mundial... con 23 años es una de las promesas que busca dar el siguiente paso en el deporte femenil. Hoy puede presumir ser parte de los monarcas reinantes del boxeo... junto a oleksander usyk en la división de los completos, el tres veces indiscutido terence crowford en los supermediano y el monstruo japonés, naoya inoue en peso supergallo.

Te podría interesar: La esposa de Aaron Ramsey se está volviendo influencer y estas son las pruebas

VISA DE CARCK | Louis Alicea: el talento del Rebaño que conquista España

