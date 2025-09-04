El papá de Santi Gimenez se sinceró sobre su fichaje a la Roma y sorprendió: “Malos entendidos”

Santi Giménez estuvo a punto de abandonar el AC Milan y llegar a la Roma, pero el fichaje supuestamente se cayó por una cláusula en el contrato . Si bien es cierto, Cristian Gimenez, papá del mexicano, declaró que todo surgió por malos entendidos, ya que tanto el presidente, director deportivo y el entrenador de los rossoneri decidieron que el delantero se quedara en el club.

“Chaco” Gimenez habló de cómo vivió tanto él como toda la familia el rumor de que Santi abandonaba Milan, club al que llegó en febrero de este año proveniente del Feyennord . Lo anterior, ya que el exfutbolista declaró que es raro de que un jugador sea titular el sábado y ese mismo día lo pongan como transferible.

“Hubo confusiones, hubo malos entendidos y ya, para adelante. Santi sabe que tendrá que luchar como siempre. En el futbol no estás exento de la competencia interna”, mencionó el papá de “Bebote”.

Cristian agregó que la Roma, al igual que otros clubes, se interesaron en el seleccionado mexicano y, por falta de comunicación la directiva del Milan, pensó que el círculo cercano de Santi estaba negociando su salida.

“Chaco” finalizó con que Santi tiene una buena relación con Massimiliano Allegri, actual entrenador del Milan, pese a los rumores que surgieron de que el técnico había pedido la salida del mexicano.

Los clubes que se interesaron en Santi Gimenez, además de la Roma

Cristian Gimenez, padre de Santi, reveló que su hijo recibió varias propuestas para ficharlo en este mercado de verano, como lo fueron de clubes tanto de la Premier League como de Arabia Saudita, aunque no dio a conocer los nombres.

“Chaco” sorprendió al declarar que incluso Santiago habló con Johan Vásquez, como una posibilidad de ir al Genoa de la Serie A. Al final, el exfutbolista destacó que todo se trató de malos entendidos, ya que su hijo tiene la confianza tanto de los directivos como del entrenador del Milan.