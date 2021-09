El “Pato” O’Ward camino a F1; primero campeón en IndyCar

El regiomontano Patricio O´Ward de 22 años está a tres carreras de hacer historia para México y salir campeón de la IndyCar, algo que ni Adrián Fernández, Michel Jourdain, Mario Domínguez y muchos más han podido cristalizar.

“Hemos tenido un súper año, llevamos 2 ganadas y si no me equivocó 6 podios en total, este, vamos de líderes, faltan 3 carreras y vamos contra los mejores equipos de IndyCar hablando de Ganassi, Penske, contra campeones de la serie que son Dixon y Newgarden y Palou que está en mi situación”

El “Pato” tiene 10 puntos de ventaja sobre el español Alex Palou, 22 sobre el estadounidense Josef Newgarden y 43 sobre el neozelandés Scott Dixon.

“Está difícil porque Palou ha sido el íder todo el año, Newgarden ya ha ganado campeonatos, entonces,está difícil escoger, está muy difícil escoger, porque los 2 son muy hábiles, muy listos, muy buenos, rápidos, traen súper equipos atrás de ellos”

Sabe que el camino al título pasa por sentirse seguro de lo que ha conseguido, apenas en su segundo año con el equipo.

“Confiado nunca, pero me siento listo, o sea yo digo ue vamos a tener buenas oportunidades para estar luchando por la pole, para luchar por ganadas y podios, a mí me gusta mucho Portland, Laguna Seca, son pistas que realmente me gustan, Long Beach pues también es un eventazo”

Pato tiene claro su futuro

El futuro de ”Pato” para 2022 seguirá siendo en IndyCar (salvo una sorpresa del tamaño del mundo), ya sea como campeón reinante o como uno de los favoritos al título, pero, para el 2023 las especulaciones y teorías del futuro de McLaren en F1 con su alineación de pilotos ya incluyen al mexicano, “Pato” podría hacer pareja con Lando Norris. Lo que es cierto es que O´Ward esboza una gran sonrisa cuando se le pregunta sobre su futuro y relación con Zak Brown Director Ejecutivo de McLaren Racing (F1 e IndyCar). Y cuando se le pregunto esto sonrió y se limitó a contestar con sus anhelos: “Imaginate que le atienen UFF”

Lo cierto es que McLaren ya trabaja en un plan a largo plazo con O´Ward que en el pasado estuvo en la academia de pilotos de Red Bull, así que los equipos de Fórmula Uno desde siempre han visto su talento y Zak Brown no piensa dejar a su joya Mexicana, lo cual alegra y mucho al “Pato”

“Muy contento, y él ya me ha platicado su plan, pero, shhh, eso todavía no le platico. Basicamente el plan o como él quiere que caigan las cosas en los siguientes dos tres años”.