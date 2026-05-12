El “refuerzo” de lujo que Chivas tendría para la Semifinal contra Cruz Azul

Se asoman buenas noticias para el Club Deportivo Guadalajara, la posible presencia de Daniel Aguirre en la semifinal del Torneo Clausura 2026 ante Cruz Azul. El futbolista de 26 años no pudo estar por problemas físicos en los cuartos de final contra los Tigres de la UANL, sin embargo, hay una esperanza de que reaparezca en la convocatoria de Gabriel Milito en la serie frente a la Máquina Celeste.

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De acuerdo a diversos reportes, el nacido en Redwood City, California se someterá a algunas pruebas médicas para ver si hay mejoría en su condición y puede tener minutos en contra del cuadro de La Noria. Cabe destacar que, podría no aparecer en el juego de ida que se disputará este miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, pero, podría tener actividad en el cotejo de vuelta en suelo tapatío.

Cruz Azul vs Chivas por TV Azteca Deportes

El primer juego entre dos de los grandes del futbol mexicano lo podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS este miércoles 13 de mayo a las 8:00 pm por la señal de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva de todo el país.

Por si fuera poco, tendremos el cotejo de vuelta entre los Pumas de la UNAM y los Tuzos del Pachuca desde el Estadio Olímpico Universitario este domingo 17 de mayo a las 7:00 pm por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.