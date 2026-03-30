ÚLTIMO MOMENTO: El tema que más le preocupa a Javier Aguirre en Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Futbol no la ha pasado nada bien en los últimos meses con un tema en específico; las lesiones. Javier Aguirre y su cuerpo técnico han tenido que lidiar con problemas físicos de los jugadores y ello ha mermado el ciclo de trabajo normal, las concentraciones y el tema de repetir alineaciones en los pocos partidos que se tienen de selecciones a lo largo del año.

Te puede interesar: Javier Aguirre lanza CONTUNDENTE mensaje a sus futbolistas: ''Es la última prueba''

En conferencia de prensa previo al partido contra Bélgica, el 'Vasco' no escondió su 'molestia': “El tema lesionados ha sido un aspecto que no contemplábamos. Uno siempre tiene diversas posibilidades. La mitad del equipo es demasiado castigo. Estoy muy ocupado en ellos, vamos a recuperar por lo menos a seis. Pasando el partido de mañana, la evaluación final. Tratar de hacer una lista de 26, es lo que nos quita más tiempo, es así. Se van acortando los plazos, los jugadores van poniéndomelo difícil, tenemos gente con calidad”, mencionó el estretaga nacional.

Nombres de jerarquía

Tan solo en las pasadas semanas se confirmaron las graves lesiones de Luis Ángel Malagón del Club América y de Marcel Ruiz del Deportivo Toluca; ambos perfilados para estar en la lista final de Selección Mexicana. Aunado a ello, nombres como el de Gilberto Mora, Edson Álvarez, Santiago Gimenez, Luis Chávez, Julián Araujo, Rodrigo Huescas, César Huerta entre otros han desatado un sinfín de problemas para Aguirre en este proceso mundialista.

A pesar de esto, no todo son malas noticias. Santiago Gimenez volvió a los entrenamientos del AC Milan, lo mismo que Chávez en el balompié ruso. Por otro lado, se espera que 'Morita' y Álvarez estén entre algodones estas semanas y alcancen a llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México vs Bélgica por TV Azteca Deportes