Ellos han sido 10 mejores jugadores de los 109 años del Club América, según la IA

Club América cumplió el 12 de octubre 109 años desde su creación, tiempo en el que se ha consagrado como el más ganador de la Liga BBVA MX al obtener 16 títulos en la era profesional. Para celebrarlo, el conjunto de Coapa disputó un amistoso contra Chivas que terminó en un empate a un gol . A lo largo de la historia, los azulcremas han tenido grandes jugadores y estos son los 10 mejores, según la IA.

1. Cuauhtémoc Blanco

“El Divo de Tepito” es uno de los grandes jugadores referentes del americanismo, pues se formó en la cantera del club, al cual perteneció de 1992 a 2007 en varias etapas. Blanco, a quien compararon con uno de los más valiosos del futbol mexicano , solo ganó un título de Liga BBVA MX, aunque ello fue suficiente para que la afición lo considere un ídolo.

@cuauhtemoc_b10 Cuauhtémoc Blanco es el mejor jugador del América a lo largo de sus 109 años, según la IA

2. Carlos Reinoso

El chileno es considerado uno de los mejores extranjeros en la historia del club. Como jugador, Reinoso permaneció 9 años en la institución y fue entrenador en varias etapas, la más significativa, cuando le ganó la final a Chivas en 1984.

3. Alfredo Tena

El “Capitán Furia” es un estandarte del América, pues se formó en el club y permaneció 17 años en la institución, convirtiéndose en uno de los futbolistas más ganadores. El exdefensa central también dirigió al club, pero no le fue nada bien.

4. Cristóbal Ortega

El exmediocampista es considerado el más grande referente del americanismo. En el club, disputó más de 700 partidos entre 1974 y 1992. Sin embargo, el exjugador falleció a principios de este año.

5. Héctor Miguel Zelada

El argentino, que fue campeón del mundo con su selección en México 1986, es considerado por muchos el mejor portero que ha tenido el club a lo largo de sus 109 años de historia. El arquero fue pieza fundamental en la obtención del campeonato de 1984 ante el odiado rival.

El top-5 restante de los 10 mejores jugadores del Club América

6. Enrique Borja

El exdelantero está en la lista de los 10 mejores jugadores del Club América. Borja supo ganarse el cariño de la afición azulcrema, pese a que fue jugador de Pumas. Enrique fue un goleador legendario y figura del club en la década de los 70´s.

7. Luis Roberto Alves “Zague”

“Zague” es el máximo goleador en la historia del Club América, pese a que no fue un centro delantero. El mexicano inició su carrera en Brasil, pero a los 18 años de edad fue fichado por el equipo de sus amores, en el que fue figura durante 10 años.

8. Guillermo Ochoa

Memo surgió de la cantera del América club que le dio la facilidad de convertirse en el primer guardameta mexicano en jugar en Europa. El seleccionado nacional ha estado en 2 etapas con el club, aunque solo levantó un título de la Liga BBVA MX.

9. Antonio Carlos Santos

El exmediocampista fue uno de los grandes jugadores extranjeros que tuvo el América, pues tenía una técnica envidiable. El brasileño solo estuvo 5 años en el club, suficientes para ganarse el cariño de la afición y convertirse en un referente.

10. Salvador Cabañas

El paraguayo se encuentra en la lista de los 10 mejores jugadores del Club América en 109 años, pues fue un referente cuando el equipo tuvo su peor época. Pese a ello, Cabañas siempre fue el goleador del equipo, hasta que en 2010 tuvo un accidente que lo dejó de por vida fuera de las canchas.