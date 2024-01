Emiliano Hernández buscará hacer historia en los Juegos Olímpicos

El 2023 fue un año exitoso para el Pentatlón Moderno en México, 5 medallas en los Juegos Panamericano, 5 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de otras medallas en Copas del Mundo y tres plazas olímpicas, una de ellas para Emiliano Hernández, quien terminó el año en el top 3 del ranking mundial.

Emiliano dominó el pentatlón moderno en el continente americano, llevándose la medalla de Oro tanto en San Salvador 2023 como en Santiago 2023, dos medallas que llegaron a redondear el año perfecto del pentatleta mexicano que consiguió su boleto a Paris 2024 en la Copa del Mundo de Bath, Reino Unido en donde consiguió el segundo lugar con mil 518 puntos.

“Esa competencia de Reino Unido, el campeonato mundial, fue la primera medalla de un mexicano, creo que fue algo histórico, pero que no pasó por mi mente ni los Juegos Olímpicos ni la medalla hasta que cruce la meta, no pensé ni de qué color era la medalla, sólo sabía que estaba en juego olímpicos y fue lo que más ilusión y alegría me ha causado en mi carrera, creo que después de saborear un poco y de disfrutar la victoria, me di cuenta de qué el Emiliano de ocho años que empezó a practicar pentatlón moderno, pensaba en sus sueños algún día ser medallista mundial y que mejor ser medallista mundial y tener esa plaza Juegos Olímpicos”, mencionó Emiliano Hernández en exclusiva con Azteca Deportes.

Familia olímpica

El segundo lugar del ranking mundial es de familia olímpica, su hermano Ismael Hernández es el primer y único pentatleta mexicano en conseguir una medalla en Juegos Olímpicos con el bronce en Rio 2016, un logro que Emiliano vivió en carne propia y que ahora busca replicar en Paris 2024.

“Recuerdo que salió de su último stand de tiro yo ya sabía que iba a hacer medalla crucé el estadio 400 metros por la parte de afuera y me valió si la seguridad después me metía la cárcel o me deportaban, yo me metí a la cancha a felicitar a mi hermano, y cuando llego a la cancha, me doy cuenta que mi hermano ya estaba en las gradas con mi familia, entonces me puso muy contento, si bien lo dices es el único pero creo que no será por mucho tiempo, tenemos una generación de hombres y mujeres que iremos a París 2024 luchar por el Podio a dar lo máximo y a buscar la gloria olímpica y el hecho de poder contar con el apoyo de Ismael Hernández, el bronce de Río 2016 me ayuda, me da esa tranquilidad de qué todo es posible”, agregó el pentatleta mexicano.

París 2024

Emiliano será uno de hasta el momento tres mexicanos el que competirán en Paris 2024 por el Pentatlón Moderno, prueba que se desarrollará entre el 8 y 11 de agosto, la ronda de bonificación de esgrima, equitación, natación y carrera láser tendrán sede en el Palacio de Versalles, mientras que la ronda de clasificación de esgrima será en la Arena Norte de Paris.

