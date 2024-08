¿Quién es Emma Navarro? La heredera de una fortuna mayor que la de Federer, Djokovic y Nadal juntos

Emma Navarro quiere sorprender a todos en la edición número 16 del Abierto GNP Seguros. La tenista estadounidense es la segunda mejor sembrada del certamen y ha tenido un gran año en el circuito.

Navarro viene de disputar la justa veraniega representando a Estados Unidos y en Wimbledon llegó hasta las instancias de cuartos de final. La estadounidense juega solo por placer y no por dinero, esto debido a que su padre tiene una fortuna.

El poderío económico de la familia de Emma

Según Forbes, Ben Navarro tiene un capital de 1,500 millones de dólares, una cifra que supera las fortunas de leyendas como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

“Me siento orgullosa del progreso que he tenido como jugadora y también de sentirme más cómoda estando en este tipo de ambiente todo el tiempo y viajando cada semana. Definitivamente es demasiado y el tour está muy ocupado, los horarios son difíciles, pero me he divertido mucho”, fueron las palabras de Emma en entrevista exclusiva para Azteca Deportes .

El gran apoyo de la familia Navarro a Emma

Por otro lado, se refirió al apoyo de su familia en el circuito de la WTA.

"Él es muy aficionado al tenis y me acompaña en cada momento. Su apoyo ha sido único y me ha servido de mucho en el tour. Ha sido parte fundamental para mi carrera en el circuito WTA”, mencionó la tenista norteamericana.

Su padre es aficionado del tenis y la ha acompañado en cada uno de sus torneos este 2024. Emma Navarro estará enfrentando a la Colombia Camila Osorio, subcampeona del torneo en 2022, en la cancha principal del Abierto GNP Seguros.

