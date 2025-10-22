En Argentina no se cansaban de ignorarlo: hoy un gol suyo en la Liga BBVA MX da la vuelta al mundo

Agustín Palavecino es el jugador que no se cansaban de ignorar en Argentina cuando formó parte de River Plate, hasta que llegó a Necaxa, club con el que destaca. De hecho, tal es así que pasó a ser considerado como posible refuerzo del América para el Apertura 2025 . Hoy en día el mediocampista marcó un gran gol en la Liga BBVA MX que le está dando la vuelta al mundo.

Palavecino fue el jugador más destacado del Necaxa en el empate a un gol contra Cruz Azul de la jornada 14 del Apertura 2025. Lo anterior, ya que el argentino se convirtió en héroe al marcar un golazo a 5 minutos del final del encuentro, para así darle un punto a su equipo.

Club Necaxa Agustín Palavecino marcó un gol de otra galaxia para darle el empate a Necaxa ante Cruz Azul

Así fue el gol que le está dando la vuelta al mundo

Corría el minuto 85 de tiempo corrido cuando el futbolista de 28 años cedió el balón a uno de sus compañeros que se encontraba en la banda, pero éste al tener la marca de 2 rivales optó por devolverle la pelota a Palavecino.

El argentino se retrasó unos metros para recibir el balón y conducir hasta el límite del área para sacar un zapatazo que se coló en el ángulo superior izquierdo, sin posibilidades para Kevin Mier pese a su lanzada.

El gol no solo significó la segunda anotación del torneo para Agustín, sino también le dio aire puro a su equipo al rescatar un partido que estaba perdido.

Qué jugador, qué gol... ¡Palavecino poniéndola en el ángulo derecho! 👏#NECvsCAZ ⚡ pic.twitter.com/G51gnitTeV — Club Necaxa (@ClubNecaxa) October 22, 2025

Agustín Palavecino, el jugador ignorado en Argentina

Agustín Palavecino es un futbolista que surgió de las inferiores del Platense en Argentina, aunque su gran momento lo vivió cuando fue fichado por River Plate, uno de los grandes clubes del país sudamericano. La carrera del mediocampista apuntaba para grandes cosas, pero no fue así, pues era ignorado al no ser titular ni un referente del equipo.

El jugador que reforzó a Pachuca en el Mundial de Clubes 2025 permaneció en River poco más de 3 años sin pena ni gloria, hasta que Necaxa se interesó en él. Ahora, Palavecino es pieza fundamental en el esquema de Fernando Gago y ha llamado la atención de grandes clubes de la Liga BBVA MX.