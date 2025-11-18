En Cruz Azul no lo quisieron, vale 21 millones y está a un paso de ser campeón en Argentina

Cruz Azul podría sufrir la baja de un jugador que no tiene lugar y se iría a Chivas . Sin embargo, siempre está el miedo de que luego triunfen en otro equipo. De hecho, un futbolista que pasó sin pena ni gloria por La Máquina Cementera ahora vale 21 millones de pesos y está a un paso de ser campeón en Argentina, de uno de los torneos más importantes que hay.

Resulta que mientras hay tres jugadores ex Cruz Azul que descendieron en Argentina , hay otros que gozan de una gran actualidad en ese país. Por ejemplo, Ramiro Carrera podría ser campeón de la Conmebol Copa Sudamericana 2025 este sábado en el partido entre Lanús y Atlético Mineiro de Brasil. Sin dudas, un partido que promete.

Ramiro Carrera, ex Cruz Azul y Atlético Tucumán, hoy en Lanús

¿Quién es Ramiro Carrera, ex Cruz Azul que puede ser campeón en Argentina?

Pocos recuerdan el paso de Carrera por Cruz Azul, puesto que llegó en enero de 2023 para fortalecer el mediocampo pero no tuvo suficientes oportunidades. Apenas disputó 10 partidos (solo 3 como titular) y la directiva de La Máquina lo cedió seis meses después a Atlético Tucumán de su país. Ya ni siquiera contemplaban su continuidad.

TE PUEDE INTERESAR:



El equipo de La Noria fue tajante y no le dio oportunidades, por lo que la propia directiva decidió rescindir su contrato. Carrera quedó libre en menos de un año en Cruz Azul, pero hoy demuestra resiliencia al brillar en Lanús. El mediocampista de 32 años nacido en Tolosa y formado en Arsenal de Sarandí vive un gran presente.

Ramiro Carrera y su llegada a Lanús

Finalmente, en enero de 2024, Lanús lo incorporó como jugador libre y logró sumar minutos y confianza gracias a Mauricio Pellegrino, el entrenador. Ya ha disputado 70 partidos, mientras que suma 6 goles y 4 asistencias.

Pero lo más importante es que Lanús se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025, donde se enfrentará a Atlético Mineiro en Asunción (Paraguay) el próximo sábado 22 de noviembre. El ex Cruz Azul disfruta de su actualidad.

Ramiro Carrera: estadísticas en Cruz Azul vs. estadísticas en Lanús