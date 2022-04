Entrenador de Djokovic aplaude la decisión de no vacunarse

El ex tenista croata y actual entrenador de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, se animó a hablar de su pupilo y un tema que ha sido tendencia en los últimos meses, la decisión del serbio de no vacunarse.

“Es su decisión. Respeto todos sus pensamientos. Dijo de verdad que va a arriesgar su carrera. Le quiero porque se mantiene fiel a lo que dice. Es la única persona en el mundo que dice lo que piensa. Muchos dicen una cosa y luego dicen otra. Él desde el principio tiene unos pensamientos y sigue a rajatabla con todas ellas. Ahora parece que podrá jugar muchos torneos. Espero que en América las cosas cambian y pueda jugar el US Open sin problemas en septiembre”, comentó el entrenador de Nole.

Te puede interesar: Debut y despedida de Novak Djokovic en el Masters de Montecarlo

Novak se despidió temprano de Montecarlo

Ivanisevic también se refirió a la derrota de Djokovic ante Davidovich en Montecarlo.

“Djokovic me dijo que no se encontraba bien. Estaba enfermo. Digamos que no estaba al 100% para poder competir. Hace tres semanas no le permitían jugar aquí por el COVID, pero luego Francia cambió sus protocolos y finalmente pudo estar. Eso en el aspecto mental es complicado”, dijo el croata.

Te puede interesar: Roger Federer ilusiona con su rehabilitación

Finalmente, lamentó la oportunidad perdida de Nole en Montecarlo viendo lo abierto que está el cuadro.

“No se sabe cómo se hubiera desenvuelto en los siguientes partidos. Para mí, Djokovic es el mejor tenista en la historia del tenis. Siempre encuentra la forma de ganar a pesar de los problemas. Acerca a lo ocurrido el otro día, le costó un poco adaptarse a las condiciones y aun así hubo momentos de buen nivel. La arcilla no es fácil. El año pasado empezó bastante mal aquí, cayendo ante Dan Evans en segunda ronda. Luego en Belgrado perdió en semifinales. Comenzó a jugar bien en Roma donde llegó a la final”, sentenció el ex tenista.