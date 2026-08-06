El entrenador de la MLS que pidió que la Leagues Cup se juegue en México: “País con mucha más cultura”

LAFC comenzó la Leagues Cup 2026 con un empate 1-1 ante Chivas y un triunfo en penales (por el formato nuevo) para tener el punto extra. Sin embargo, tras el partido, el foco se trasladó a las declaraciones del entrenador y México.

Marc Dos Santos, director técnico de LAFC, consideró que la Leagues Cup debería repartir sus partidos de México y Estados Unidos de un modo más equilibrado. El estratega aseguró que la competencia sería más justa de otra manera.

¿Qué dijo Marc Dos Santos, DT de LAFC, sobre la Leagues Cup en México?

Durante la conferencia de prensa, Dos Santos destacó el crecimiento de la MLS en los últimos años, pero dejó claro que jugar en México representa un desafío completamente diferente para cualquier equipo estadounidense.

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“México es un país con mucha más cultura en el juego”, afirmó el entrenador, quien reconoció que disputar encuentros en estadios mexicanos implica enfrentar otro ambiente, otra presión y condiciones distintas a la MLS.

El técnico recordó que ya dirigió a LAFC en Toluca y calificó aquella experiencia como una de las mejores que ha vivido en este torneo. Por ello, insistió en que la competencia debe seguir creciendo con una distribución más equilibrada de las sedes.

¿Cómo debería ser la Leagues Cup según el DT de la MLS?

“Creo que la Leagues Cup tiene que llegar a ser más justa y jugarse un poco más en los dos países. Debería alcanzar un punto en el que sea un torneo 50-50”, explicó el estratega. Pues considera que ese formato beneficiaría tanto a los clubes de la Liga BBVA MX como a los de la MLS.

¿Qué partidos de la Leagues Cup 2026 se juegan en México?

La edición 2026 marcó un cambio importante en la historia del torneo. Por primera vez, la Fase Uno incluye partidos en territorio mexicano, aunque la mayoría de los encuentros continúan disputándose en Estados Unidos. Los 4 partidos en México son: