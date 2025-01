El ESCÁNDALO que mancha al mundo del tenis previo al Australian Open

Un nuevo escándalo azota al deporte blanco a poco de que dé arranque el primer Grand Slam del año. La WTA ha suspendido de manera provisional al exentrenador de Elena Rybakina, raqueta número seis del planeta, Stefano Vukov, por una supuesta violación al código de conducta. La tenista kazaja había anunciado recientemente que el croata se reincorporaba a su equipo y también ha salido en su defensa.

De acuerdo a los reportes, el entrenador trató de forma incorrecta a la jugadora y todo apunta a que no será acreditado para el Australian Open mientras se lleva a cabo la investigación. Vukov, que estuvo con la campeona de Wimbledon desde 2019 hasta poco antes de iniciar el US Open el año pasado, no tendría acceso a las canchas de entrenamiento ni al box de la jugadora durante los partidos.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Te puede interesar: ‘Madrugan’ a la Selección Mexicana: filtran partido contra equipo argentino

Desde el año pasado, informes indican que varias de las lesiones sufridas por la tenista se debían al estrés que experimentaba bajo las órdenes de Vukov, quien en diversas ocasiones fue captado por las cámaras gritándole a la jugadora durante los partidos. A pesar de ello, Rybakina se mantuvo firme en su postura este sábado después de que Kazajistán quedara eliminado a manos de Polonia.

“Sólo puedo decir, y ya lo dije antes, que nunca me maltrató, nunca fue nada de eso”, declaró. “Stefano se reincorpora al equipo porque conozco a esa persona desde hace seis años y podemos hacer muchas cosas también fuera de la cancha”.

Complicando el asunto todavía más está el hecho de que Rybakina contrató a Goran Ivanisevic, hombre de confianza de Novak Djokovic durante mucho tiempo, como sustituto a Vukov a inicios de noviembre pasado. Su futuro a lado de la sexta mejor rankeada también es incierto.

La WTA todavía no habla con Vukov en la investigación

Queda claro que si se está llevando a cabo una investigación en contra de Stefano Vukov es porque previamente hubo una denuncia, lo que se desconoce es si esta fue hecha por Elena Rybakina o alguien más. Los reportes indican que la WTA está en la fase final de la investigación por supuesta violación al código de conducta pero todavía no entrevista al entrenador.

Te puede interesar: La emotiva despedida de Alfredo Tena a Cristóbal Ortega