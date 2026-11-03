Expertos lo revelan: “5 minutos de ejercicios de calidad puede ser mejor que 1 hora de entrenamiento”

Este cierre del año se ha convertido en el pretexto perfecto para que muchas personas, en México y el mundo, decidan comenzar con su vida fitness entendiendo el valor que genera un cuerpo sano, por lo que muchos ejercicios se han vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales.

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Sin embargo, también se ha generado mucha información errónea respecto a la cantidad de entrenamiento que debes hacer al día para bajar de peso. Ante ello, un experto en la materia habló sobre la necesidad de hacer ejercicios adecuados en cuanto a calidad por encima del tiempo.

¿Hacer ejercicios adecuados por 5 minutos es mejor que hacerlo mal por 1 hora?

De acuerdo con información de Alejandro Marcet, entrenador personal que cuenta con más de dos décadas de experiencia, la clave para perder peso es precisamente mantener la constancia en los ejercicios y entender que la calidad está por encima del tiempo que realices actividad física.

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“Es muy habitual encontrarse con personas que empiezan con mucha motivación pero que, con el paso de las semanas, pierden las ganas y no consiguen mantener el ritmo. No todos tenemos la misma condición física, los mismos objetivos ni las mismas circunstancias personales”, explica.

Bajo este escenario, resulta fundamental conocer la condición actual, tanto física como psicológica, de cada una de las personas. En otras palabras, el entrenador personal sostiene que, más allá de exigirse de más, se trata de encontrar una forma de mantener la constancia día a día.

¿Cuántos minutos de ejercicio se debe hacer al día?

Si bien lo dicho por el entrenador es una realidad, también es fundamental encontrar cierta constancia entre el movimiento habitual y los ejercicios más planeados. Por tal motivo, expertos en la materia recomiendan hacer al menos 30 minutos de entrenamiento por día.