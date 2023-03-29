Entrenamiento de Canelo Álvarez desde San Diego ¡Luce poderoso!

Canelo Álvarez peleará el 6 de mayo en el Estadio Akron, casa de las Chivas para enfrentar a John Ryder en donde expondrá sus cuatro títulos de peso supermediano.

El encuentro en Jalisco, será para Canelo Álvarez un doble desafío, pues tendrá que defender su corona como indiscutido de las 168 libras, pero además por cumplir con la expectativa que se ha despertado de verlo en el ring en Guadalajara.

Es por ello que Canelo Álvarez está llevando su preparación a otro nivel habiéndose aliviado de la lesión de la muñeca izquierda y está totalmente recuperado para el choque del 6 de mayo.

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¡"Quiero que sea algo inolvidable"! 😎



'Canelo' Álvarez se encuentra listo para regresar a Jalisco para enfrentar a John Ryder y adelanta que la noche de la pelea será algo inolvidable. 🇲🇽#DeAquíSoy#BoxAzteca pic.twitter.com/ZS1uLETOwX — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 29, 2023

Canelo luce fuerte y peligroso

En la sesión de entrenamiento se vio a un Canelo Álvarez fuerte, ancho, poderoso y con ganas de volver al ring y sumar una contienda más en su trayectoria.

Canelo primero dio entrevistas a los medios de comunicación, en la que acotó que se trasladará en próximos días a Guadalajara para entrenar y adaptarse a la altura y no tener complicaciones en el duelo.

Además reiteró la seriedad con la cual toma a John Ryder para el enfrentamiento en peso supermediano que tiene todos los reflectores y que tiene los accesos del Akron prácticamente agotados.