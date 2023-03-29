Entrevista Canelo Álvarez desde su centro de entrenamiento en San Diego

El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez abrió las puertas de su gimnasio para mostrar sus armas de cara a la pelea que está a poco más de un mes de distancia, en la que habló brevemente sobre su preparación para esta contienda.

Canelo Álvarez, luciendo emocionado por la visita de los medios de comunicación, le adelantó a Rodolfo Vargas parte de sus planes a cinco semanas de la contienda a celebrarse en el Estadio Akron, de su natal Jalisco.

Canelo viajará a Guadalajara próximamente

El boxeador tapatío reveló que estará trasladándose a la brevedad a Guadalajara, pues está a muchos metros del nivel del mar más bajo en relación a donde se celebrará la contienda.

Canelo explicó que para llegar listo al pleito, entrenará en México para adaptarse a la altura y condiciones.

Toma con seriedad a Ryder

Canelo Álvarez explicó en la misma entrevista, que toma con toda seriedad este combate del 6 de mayo, pues John Ryder es un peleador clasificado, con experiencia y con historias de duelos ante otros pugilistas que el mexicano ya ha enfrentado.

Sobre la pelea Canelo vs Ryder

-En juego, campeonato indiscutido peso supermediano: Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

-Como antecedente Canelo ha enfrentado a 7 británicos y a todos les ha ganado. Canelo viene de vencer en septiembre a Golovkin y de ser operado de su mano izquierda.

-Canelo ha sido campeón en 4 divisiones diferentes y es campeón indiscutido de peso supermediano.

-John Ryder es un peleador británico de 34 años, apodado ‘GORILA’ que debutó en 2010 y que tiene un récord de 32 (18 KOs)- 5 (1KOs) -0 como profesional. Es campeón interino de la OMB en 168 libras y será rival 63 en la pelea de Canelo Álvarez.