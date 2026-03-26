logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol
Última hora

TV Azteca transmitirá México vs Portugal EN VIVO en la reapertura del Estadio Banorte

Entrevista con Obed Vargas: “Siempre quise jugar con México”

En entrevista exclusiva, Obed Vargas habla sobre su deseo de representar a la Selección Mexicana. El joven futbolista deja claro que siempre quiso jugar con México, mostrando su compromiso e ilusión por vestir la camiseta del Tri.

Por: Azteca Deportes

En entrevista exclusiva, Obed Vargas habla sobre su deseo de representar a la Selección Mexicana.

El joven futbolista deja claro que siempre quiso jugar con México, mostrando su compromiso e ilusión por vestir la camiseta del Tri.

Tags relacionados
Selección Mexicana

Te Recomendamos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo