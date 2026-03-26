Entrevista con Obed Vargas: “Siempre quise jugar con México”
En entrevista exclusiva, Obed Vargas habla sobre su deseo de representar a la Selección Mexicana. El joven futbolista deja claro que siempre quiso jugar con México, mostrando su compromiso e ilusión por vestir la camiseta del Tri.
En entrevista exclusiva, Obed Vargas habla sobre su deseo de representar a la Selección Mexicana.
El joven futbolista deja claro que siempre quiso jugar con México, mostrando su compromiso e ilusión por vestir la camiseta del Tri.