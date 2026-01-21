logo deportes horizontal
Entrevista Piojo Alvarado: “Quiero hacer bien las cosas para estar en la lista final del Mundial”

Selección Azteca

Por:  Azteca Deportes

Una declaración que refleja compromiso, ambición y responsabilidad, en un momento clave donde cada partido y cada decisión puede marcar la diferencia rumbo a la convocatoria final de la Selección Mexicana.

