Las palabras de Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras vencer a Jermell Charlo | Box Azteca

Este sábado 30 de septiembre, Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotó a Jermell Charlo por decisión unánime en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, y habló con los micrófonos de La Casa del Boxeo

Por: Azteca Deportes

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