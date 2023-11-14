Entrevista con Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete previo a su pelea vs Robson Conceição| Box Azteca

Tras la Conferencia de Prensa previo a su pelea contra Robson Conceição, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete habló para los micrófonos de Box Azteca, La Casa del Boxeo

Por: Azteca Deportes