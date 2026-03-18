Campeón del Mundo siembra dudas tras la goleada del PSG al Chelsea

Dura noche en Europa y ecos que llegan hasta el futuro de uno de sus protagonistas. El mediocampista argentino Enzo Fernández encendió las alarmas en el Chelsea tras no garantizar su permanencia en el club luego de la eliminación en la Liga de Campeones de la UEFA.

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Los "Blues" quedaron fuera en los octavos de final después de ser superados con un contundente marcador global de 8-2 frente al Paris Saint Germain, una serie que evidenció la diferencia entre ambos equipos en la actualidad.

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Cuestionado por ESPN Argentina sobre su futuro, el capitán del Chelsea fue directo y dejó una respuesta que generó incertidumbre: "No lo sé". Una frase corta, pero que dice mucho en medio de los rumores que rodean al club londinense.

Un proyecto que no termina de despegar

La eliminación ante el PSG fue un golpe fuerte para el Chelsea, que cayó 5-2 en la ida y 3-0 en la vuelta, mostrando dificultades para competir al más alto nivel europeo.

Enzo Fernández, quien llegó procedente del Benfica en 2023 por alrededor de 120 millones de euros, es una de las piezas centrales del proyecto. Sin embargo, los resultados no han acompañado y eso ha generado especulación sobre posibles cambios en el plantel.

A pesar de tener contrato vigente hasta 2032, en las últimas semanas han surgido versiones que apuntan a una posible salida del mediocampista, especialmente ante la falta de resultados del equipo en competencias clave. El propio jugador dejó claro que su enfoque inmediato está en cerrar la temporada de la mejor manera posible: "Quedan ocho partidos de Premier y la FA Cup. Luego está la Copa del Mundo y ya veremos".

El enfoque del Chelsea: cerrar fuerte la temporada

Mientras las declaraciones de Enzo generan ruido, dentro del club intentan mantener la calma. El técnico Liam Rosenior aseguró no haber escuchado las palabras del argentino y prefirió enfocarse en lo deportivo.

Para el estratega, lo más importante en este momento es revertir la situación y cerrar con dignidad la temporada, comenzando con el próximo compromiso ante el Everton en la Premier League.

La incertidumbre está sobre la mesa. Enzo Fernández no garantiza su continuidad y el Chelsea vive un momento de reconstrucción. El verano será clave… y en Londres saben que podrían venir cambios importantes.

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