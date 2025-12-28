Equipo de la Liga MX cerca de firmar a canterano de un grande de Argentina

Los Rayos del Necaxa están cerca de tener a un nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El proyecto a cargo de Martín Varini empieza a tomar forma y parece que ya tienen nuevo pivote; se trata del argentino Kevin Gutiérrez. Canterano de Racing de Avellaneda, llegaría a nuestro balompié procedente de Defensa y Justicia a sus 28 años.

Según información del periodista César Luis Merlo, el cuadro hidrocálido tiene todo arreglado para hacerse de los servicios del mediocampista sudamericano de cara al siguiente semestre del futbol mexicano. De acuerdo a información del portal especializado Transfermarkt, Gutiérrez tiene un valor de tres y medio millones de euros y tenía vínculo hasta diciembre de 2026 con el cuadro de Defensa y Justicia.

Adiós a Jesús Alcántar

Por otro lado, el defensa mexicano de 22 años fue fichado por el FCB Melgar del futbol peruano y a pedido expreso de un viejo conocido del futbol mexicano; Juan Reynoso. Alcántar a sus 22 años ya tiene experiencia en el balompié de Europa, específicamente en el balompié de Portugal con el Sporting de Lisboa B.

Con este movimiento, Varini y su cuerpo técnico tendrán que ir al mercado de transferencias por un defensor o quedarse con lo que tiene en la plantilla actual. Será el sábado 10 de enero cuando el estrategab sudamericano tenga su primer compromiso oficial cuando vaya al Territorio Santos Modelo para enfrentar a los Guerreros en la primera jornada del Torneo Clausura 2026.