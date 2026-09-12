No fue el América: el equipo de la Liga BBVA MX que gastó más dinero en el Apertura 2026

El mercado de fichajes de la Liga BBVA MX cerró sus puertas este sábado 12 de septiembre, por lo que los clubes mexicanos ya no tienen posibilidad de sumar nuevos jugadores a sus plantillas. Entre los protagonistas de esta ventana se encuentra el Club América, equipo que cerró dos contrataciones de última hora, pero que aún así no se convirtió en el club que más invirtió en este libro de pases.

De acuerdo a la información suministrada por el sitio especializado Transfermarkt, la Liga BBVA MX gastó un total de €126.626.060 durante este verano, una cifra realmente alta respecto a torneos anteriores. La misma fuente señala que Atlas fue el club mexicano que realizó la inversión más grande, superando a equipos más poderosos como el propio América o Rayados de Monterrey.

Atlas es el equipo que más dinero gastó en el Apertura 2026

El equipo dirigido por Hernán Crespo recibió una gran cantidad de altas para esta segunda etapa del año, firmando a once nuevos jugadores. En total, el dinero invertido por Atlas crece hasta los 35 millones de euros donde la compra más destacada fue la de Elías Montiel, futbolista que llegó desde Pachuca a cambio de 10 millones de euros aproximadamente.

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Otros fichajes destacados del conjunto rojinegro fue la llegada del portugués Luís Esteves desde el Gil Vicente de Portugal, a cambio de 6 millones de euros. El argentino Kevin Zenón, procedente de Boca Juniors, también significó una inversión considerable por parte de Atlas, habiendo pagado alrededor de 5 millones de euros por la totalidad de su carta.

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Los equipos mexicanos que más dinero gastaron en el Apertura 2026

Además de Atlas, otros dos clubes mexicanos invirtieron una gran cantidad de dinero para este Apertura 2026. Uno de ellos es el Club América, equipo que cerró dos contrataciones extranjeras en las últimas horas y que alcanzó los 22 millones de euros gastados. El argentino Santiago Ramos Mingo y el español Carlos Álvarez fueron las compras más caras.

El podio lo completa Rayados de Monterrey, conjunto que realizó las contrataciones durante las primeras semanas de mercado. El cuadro de La Pandilla invirtió poco más de 21 millones de euros en fichajes, donde resaltan las llegadas de Orbelín Pineda desde el AEK Atenas de Grecia y Diego Rossi, delantero uruguayo que llegó desde Columbus Crew.