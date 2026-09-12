Todos los fichajes de última hora tras el cierre del mercado de la Liga BBVA MX

El mercado de transferencias de la Liga BBVA MX cerró sus puertas este sábado 12 de septiembre, por lo que los distintos clubes del Apertura 2026 ya tienen definidas sus plantillas para afrontar lo que resta de semestre. Las últimas horas fueron muy movidas, por lo que resumimos las llegadas más recientes al balompié nacional.

Todas las transferencias de última hora del Apertura 2026

Club América

Santiago Ramos Mingo: defensor argentino que llegó procedente desde Bahía de Brasil. Diversos reportes señalan que las Águilas pagaron 10 millones de dólares por su carta y firmó contrato por cuatro años.

Santiago Bueno: otro zaguero central, esta vez, uruguayo procedente del Wolverhampton. América acordó una cesión por un año y con una opción de compra. Su fichaje fue anunciado durante el último día de registros internacionales.

Atlas

Kevin Zenón: mediocampista argentino que llegó desde Boca Juniors para convertirse en el décimo refuerzo de Atlas. Reportes señalan una compra cercana a los 6 millones de dólares y un contrato hasta 2030.

Elías Montiel: El movimiento más costoso del Apertura 2026. El mediocampista mexicano dejó Pachuca mediante una transferencia definitiva que se habría acercado a los 12 millones de dólares.

Elías Montiel|MEXSPORT

Puebla

Heriberto Jurado: La Franja sorprendió en las últimas horas con el regreso del extremo mexicano. Jurado dejó el Círculo Brujas después de no conseguir continuidad en Bélgica y fue anunciado el mismo 11 de septiembre.

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Tigres

Guillermo “Memote” Martínez: Tigres acordó con Pumas la transferencia del delantero mexicano. El mundialista en 2026 fue presentado como nuevo refuerzo después de una negociación que se destrabó sobre el cierre del mercado interno.

Emiliano Gómez: El mediapunta uruguayo dejó Puebla para firmar un contrato por cuatro años con Tigres. Fue la última incorporación extranjera del conjunto regiomontano, aunque la transferencia debió quedar registrada antes del cierre de movimientos internos por proceder de otro club de Liga BBVA MX.

Cruz Azul estuvo interesado en el seleccionado mexicano.|Club Tigres

Cruz Azul

Ralph Orquin: La Máquina cerró la contratación del lateral izquierdo luego de que terminara su vínculo con el Club América. Firmó por tres años y fue anunciado el 10 de septiembre, aunque su registro no dependía de una transferencia entre clubes.

Pachuca

Sebastián Santos: Los Tuzos recuperaron al lateral-volante derecho mediante un préstamo por un año procedente de León. El movimiento se formalizó durante el último día habilitado para operaciones entre clubes mexicanos.

Fichajes y salidas del Apertura 2026 que no prosperaron