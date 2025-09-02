El equipo con más asistencia de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
La Jornada 7 tuvo nueve juegos, pero uno de ellos, el América ante Pachuca se jugó sin aficionados, lo que bajó considerablemente el promedio de seguidores en Liga MX.
La Jornada 7 de la Liga MX, tuvo muchas emociones, aunque en la asistencia total fue la segunda peor de todo el torneo y el cuadro de Chivas ante Cruz Azul fue el juego que más reflectores atrajo.
La Liga MX sigue avanzando, ahora se disputo la Jornada 7 con nueve encuentros de viernes a domingo, en el que no se puede dejar de considerar que el Estadio Ciudad de los Deportes no tuvo asistencia debido a un veto de parte de la Alcadía Benito Juárez, la cual coyunturalmente HOY martes 2 de septiembre sostendrán una mesa de trabajo para encontrar soluciones a los problemas.
De ahí que la Jornada 7 haya tenido una baja en asistencias. La anterior con pobre entrada fue la Jornada 1 y en ese sentido Chivas y Tigres no jugaron, por lo que se perdió también un número importante de asistentes.
¿Qué partido tuvo la mejor asistencia en la Jornada 7 de la Liga MX?
El Chivas contra Cruz Azul en el Estadio Akron, tuvo la mejor asistencia de los nueve juegos celebrados en la Jornada 7, con 40 mil 170 aficionados.
Esos 40,170 vieron tristemente la caída de Chivas contra Cruz Azul por 1-2, lo que de nuevo tiene al equipo entre los reflectores por la situación que atraviesan colocados además en el sitio 16 de 18, es decir en el fondo del torneo.
El juego con menor asistentes fue evidentemente el América ante Pachuca, donde las Águilas sacaron la victoria ante los Tuzos.
¿Cuáles fueron los resultados de la Liga MX en la Jornada 7?
Viernes 29 de agosto
- FC Juárez 1–0 Mazatlán Estadio Olímpico Benito Juárez
- San Luis 1–3 Toluca Estadio Alfonso Lastras
- Puebla 2–4 Monterrey Estadio Cuauhtémoc
Sábado 30 de agosto
- León 3–0 Querétaro Estadio Nou Camp
- Santos Laguna 0–1 Tigres Estadio TSM Corona
- Chivas 1–2 Cruz Azul Estadio Akron
- América 2–0 Pachuca Estadio Ciudad de los Deportes (por veto al Azteca)
Domingo 31 de agosto
- Pumas 1–0 Atlas Estadio Olímpico Universitario
- Tijuana 3–0 Necaxa Estadio Caliente
¿Cómo va la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 7?
- Monterrey – 18 pts
- América – 17 pts
- Cruz Azul – 17 pts
- Tigres – 13 pts
- Toluca – 13 pts
- Pachuca – 13 pts
- Tijuana – 12 pts
- Juárez – 11 pts
- León – 10 pts
- Pumas – 9 pts
- Santos Laguna – 6 pts
- Mazatlán – 6 pts
- Atlético San Luis – 6 pts
- Atlas – 5 pts
- Necaxa – 5 pts
- Chivas – 4 pts
- Querétaro – 4 pts
- Puebla – 4 pts