El equipo con más asistencia de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La Jornada 7 de la Liga MX, tuvo muchas emociones, aunque en la asistencia total fue la segunda peor de todo el torneo y el cuadro de Chivas ante Cruz Azul fue el juego que más reflectores atrajo.

La Liga MX sigue avanzando, ahora se disputo la Jornada 7 con nueve encuentros de viernes a domingo, en el que no se puede dejar de considerar que el Estadio Ciudad de los Deportes no tuvo asistencia debido a un veto de parte de la Alcadía Benito Juárez, la cual coyunturalmente HOY martes 2 de septiembre sostendrán una mesa de trabajo para encontrar soluciones a los problemas.

De ahí que la Jornada 7 haya tenido una baja en asistencias. La anterior con pobre entrada fue la Jornada 1 y en ese sentido Chivas y Tigres no jugaron, por lo que se perdió también un número importante de asistentes.

¿Qué partido tuvo la mejor asistencia en la Jornada 7 de la Liga MX?

El Chivas contra Cruz Azul en el Estadio Akron, tuvo la mejor asistencia de los nueve juegos celebrados en la Jornada 7, con 40 mil 170 aficionados.

Esos 40,170 vieron tristemente la caída de Chivas contra Cruz Azul por 1-2, lo que de nuevo tiene al equipo entre los reflectores por la situación que atraviesan colocados además en el sitio 16 de 18, es decir en el fondo del torneo.

El juego con menor asistentes fue evidentemente el América ante Pachuca, donde las Águilas sacaron la victoria ante los Tuzos.

¿Cuáles fueron los resultados de la Liga MX en la Jornada 7?

Viernes 29 de agosto

FC Juárez 1–0 Mazatlán Estadio Olímpico Benito Juárez

San Luis 1–3 Toluca Estadio Alfonso Lastras

Puebla 2–4 Monterrey Estadio Cuauhtémoc



Sábado 30 de agosto

León 3–0 Querétaro Estadio Nou Camp

Santos Laguna 0–1 Tigres Estadio TSM Corona

Chivas 1–2 Cruz Azul Estadio Akron

América 2–0 Pachuca Estadio Ciudad de los Deportes (por veto al Azteca)



Domingo 31 de agosto

Pumas 1–0 Atlas Estadio Olímpico Universitario

Tijuana 3–0 Necaxa Estadio Caliente

¿Cómo va la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 7?

Monterrey – 18 pts América – 17 pts Cruz Azul – 17 pts Tigres – 13 pts Toluca – 13 pts Pachuca – 13 pts Tijuana – 12 pts Juárez – 11 pts León – 10 pts Pumas – 9 pts Santos Laguna – 6 pts Mazatlán – 6 pts Atlético San Luis – 6 pts Atlas – 5 pts Necaxa – 5 pts Chivas – 4 pts Querétaro – 4 pts Puebla – 4 pts