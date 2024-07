El equipo mexicano femenil de Tiro con Arco clasifica a Cuartos de Final | París 2024

México puede soñar con una medalla en el Tiro con Arco. El equipo femenil comandado por Alejandra Valencia, junto a Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz tuvieron una buena actuación en la ronda de clasificación, para conseguir el boleto directo a lo cuartos de final.

Gracias a 1986 puntos en conjunto, la delegación azteca terminó en el tercer sitio, solo por debajo de Corea y China, donde las primeras con 2046 unidades consiguieron batir el récord olímpico, que también tenía dicha nación con 2032 puntos y que había conseguido en Tokio 2020.

¿Cómo le fue al equipo mexicano femenil de Tiro con Arco en la Ronda de Clasificación?

En tanto, en lo individual, las mexicanas sumaron sus mejores marcas de la temporada. Valencia culminó en el octavo lugar con 669 puntos; Vázquez se quedó en el décimosegundo sitio con 659 unidades; mientras que Ángela Ruiz fue 24 de 64, con 658.

La que se llevó los ojos del mundo fue la coreana Sihyeon Lim, pues rompió el récord mundial, gracias a una destacada actuación en su debut olímpico, donde sumó 694 puntos, tras 72 flechas tiradas. Ella superó la marca de su compatriota Chaeyoung Kang, que había conseguido en 2019, 692 unidades.

Con unidad y entrega, las mexicanas Ángela Ruíz, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez cerraron la clasificación por equipos en tercer lugar con 1986 puntos en tiro con arco recurvo en los #JuegosOlímpicos París 2024.



¿Cuándo son las finales del equipo femenil mexicano de tiro con arco?

Ahora, la ronda de eliminación directa por equipos será el 28 de julio, en punto de las 6:15 AM (tiempo del centro de México), donde aún esperan rivales, y ese mismo día en caso de seguir avanzando pelearán por los primeros lugares. Por su parte, en el individual, las medallas se entregarán el próximo 3 de agosto entre las 6:33 AM y las 6:46 AM (TCM).

De acuerdo con Sports Ilustrated, la mexicano con más posiblidades de ganar el primer lugar es Alejandra Valencia, y ella mismo declaró, que en sus cuartos Juegos Olímpicos espera ganar una presea individual, luego de conseguir en Tokio 2020 el tercer sitio en equipos mixtos.