Como predijo TV Azteca: el jugador de Inter Miami que arruinó los planes de Efraín Juárez en Pumas

Rodrigo De Paul fue el jugador pesadilla de Pumas, pues le arruinó los planes a Efraín Juárez y con ello consumaron su eliminación en la Leagues Cup 2025 . El futbolista de Inter Miami fue el autor del primer gol de su equipo, que en ese momento le daba el empate a los suyos. Previo al duelo, TV Azteca Deportes lo predijo, pues consideró al argentino como el futbolista a seguir.

El campeón del Mundo fue considerado como el jugador que podría arruinar los planes de Pumas de avanzar a los Cuartos de Final del torneo, ya que, con su puntuación promedio, es el tercer mejor futbolista del equipo de la MLS, pues Sofascore le otorga una calificación de 7.95. Estos son los culpables de a derrota de la UNAM con Inter Miami, según aficionados .

Además, Rodrigo venía de una destacada actuación en el partido que le ganaron en penales a Necaxa, pues asistió en 2 ocasiones. Por estas estadísticas TV Azteca Deportes lo consideró como el jugador a seguir y no defraudó en ello, pues tuvo un gran rendimiento en el equipo que avanzó a la ronda de eliminación sin Lionel Messi.

Así le fue a Rodrigo De Paul en el partido Inter Miami contra Pumas

Rodrigo de Paul saltó como titular en el 11 inicial del entrenador Javier Mascherano y anotó el primer gol del Inter Miami antes de finalizar el primer tiempo, de suma importancia, ya que su equipo iba abajo en el marcador.

El argentino fue sustituido al minuto 89 por su compañero Federico Redondo. Por lo mostrado en este juego recibió una calificación de 8.1, solo por debajo de Luis Suárez, quien obtuvo 9.8 por anotar tanto y dar 2 asistencias. Además, le anularon un gol por fuera de juego.

Las estadísticas de Rodrigo de Paul a su llegada a Inter Miami

Rodrigo de Paul llegó sorpresivamente a Inter Miami en este segundo semestre del año, pues era una de las estrellas del Atlético de Madrid. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el argentino lleva 269 minutos en 3 partidos jugados y ya suma un gol, el que le marcó a Pumas.