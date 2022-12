Los equipos con más jugadores en semifinales de Qatar 2022

Restan cuatro partidos en el Mundial de Qatar 2022. La justa que tiene al mundo esperando cada cuatro años, termina el próximo domingo 18 de diciembre, cuando los ganadores entre Argentina vs Croacia y Francia vs Marruecos, se midan el Estadio Lusail ante 80 mil aficionados en el recinto, además de millones por televisión.

Con cuantro selecciones en la pelea, el número de futbolistas se reduce, y los equipos que aportan jugadores a la Copa del Mundo también, pero entre ellos descartan tres escuadras que tienen cinco hombres activos en la justa.

Listas las semifinales del Mundial de Qatar 2022 | Protagonistas Extra

Te puede interesar: Así es el dominio de Luka Modric sobre Lionel Messi

Bayer Munich, Sevilla y Atlético de Madrid equipos con mas futbolistas en semifinales

Los tres conjuntos que más futbolistas aportan en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 son: El Bayern Munich, de la Bundesliga; el Sevilla y el Atlético de Madrid de LaLiga.

Los bávaros suman a esta Copa del Mundo a: Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Josip Stanisic, Kingsley Coman y Noussair Mazraouri; por su parte, los sevillanos aportan a Alejandro Gómez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Yassine Bounou y Youssef En-Nesyri; mientras que, el conjunto colchonero tiene en Qatar 2022 a Ángel Correa, Antoine Griezmann, Ivo Grbic, Nahuel Molina y Rodrigo de Paul.

Reuters

El equipo que le sigue en la lista es el Dinamo Zagreb de Croacia. Pues en total cuatro futbolistas de la selección de dicho país están en la antesala de la Copa del Mundo: Bruno Petkovic, Dominik Livakovic, Josip Sutalo y Mislav Orsic.

Te puede interesar: Los 5 futbolistas que quiere el Real Madrid que jugaron en Qatar 2022

Tv Azteca transmitirá las semifinales del Mundial de Qatar 2022

Las semifinales del Mundial de Qatar 2022 se viven por Azteca Deportes. No te pierdas el Argentina vs Croacia, este martes 13 de diciembre, en punto de las 12:45 PM (tiempo del centro de México), por el Canal del Mundial, Azteca 7; y el miércoles -14 de diciembre- podrás disfrutar a la misma hora y por el mismo canal el Francia vs Marruecos. Claro, con los mejores narradores del mundo mundial.