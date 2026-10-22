¿Qué equipos usan el motor Mercedes en la Fórmula 1 2026?

La Fórmula 1 atraviesa una nueva era en 2026. Los cambios en el reglamento técnico también modificaron las asociaciones entre escuderías y fabricantes de motores. En este escenario, Mercedes mantiene una presencia que va mucho más allá de su propio equipo, con acuerdos que alcanzan a varios de sus rivales.

Aunque los monoplazas compiten con distintos nombres y liveries, algunos comparten al fabricante de su unidad de potencia. La marca alemana es el ejemplo más destacado de esta temporada, donde combina relaciones de larga duración con la incorporación de un nuevo cliente.

Los cuatro equipos que usan motor Mercedes en la F1 2026

Mercedes, McLaren, Williams y Alpine utilizan unidades de potencia Mercedes en la temporada 2026 de Fórmula 1. La escudería oficial del fabricante alemán comparte proveedor con tres equipos que compiten de manera independiente.

McLaren mantiene una relación con Mercedes que tuvo una primera etapa entre 1995 y 2014. Después de trabajar con otros proveedores, el equipo británico retomó la asociación en 2021 y aseguró su continuidad mediante un acuerdo para el periodo comprendido entre 2026 y 2030.

Por su parte, Williams utiliza motores Mercedes desde 2014, cuando comenzó la anterior generación de unidades turbo híbridas. La escudería decidió conservar a su proveedor para afrontar el nuevo reglamento técnico.

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Alpine dejó los motores Renault para unirse a Mercedes

La principal novedad es Alpine. El equipo francés dejó atrás las unidades Renault y comenzó a utilizar tecnología Mercedes en 2026, un movimiento que también modificó su condición dentro de la categoría: pasó de contar con un motor del mismo grupo automotriz a convertirse en cliente de otro fabricante.

El contrato contempla el suministro de unidades de potencia hasta, al menos, 2030. Además, el acuerdo incluye cajas de cambios Mercedes desde la temporada 2026. De esta manera, Alpine conserva su identidad como escudería, aunque componentes fundamentales de su monoplaza proceden de la marca alemana.

Alpine F1 Team|Jakub Porzycki/REUTERS

Mercedes equipa a más de una tercera parte de la parrilla

Con cuatro escuderías y dos autos por equipo, ocho de los 22 monoplazas de la F1 2026 llevan motor Mercedes. Esto representa aproximadamente el 36.4 % de la parrilla.

Ferrari abastece a tres equipos: su propia escudería, Haas y Cadillac. Red Bull Ford impulsa a Red Bull y Racing Bulls, mientras Honda trabaja con Aston Martin y Audi utiliza su propia unidad de potencia. Así, Mercedes es el fabricante que equipa a más escuderías esta temporada.