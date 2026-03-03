La guía definitiva para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el año que puede cambiarlo todo

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marca un antes y un después. El nuevo reglamento técnico transforma por completo la arquitectura de los monoplazas y la filosofía de las unidades de potencia, con mayor protagonismo eléctrico y combustibles 100% sostenibles. Es un reinicio competitivo que pone a prueba a campeones, novatos y fabricantes históricos, además del esperado regreso de Checo Pérez a las pistas tras un año de ausencia.

Aquí tienes el panorama completo de cada equipo, con sus aspiraciones, pilotos y desafíos en esta nueva era.

Equipo por equipo: la guía definitiva

McLaren

Pilotos: Lando Norris / Oscar Piastri

Motor: Mercedes

Auto: MCL40

Team principal: Andrea Stella

McLaren llega con el peso de ser referencia reciente y con una dupla que ya no está “en formación”: está para ejecutar. Norris y Piastri son estabilidad y velocidad pura, y en un cambio reglamentario eso vale oro. Objetivo claro: empezar fuerte desde el inicio para ser favoritos a ganar ambos campeonatos.

Ferrari

Pilotos: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Motor: Ferrari

Auto: SF-26

Team principal: Frédéric Vasseur

Ferrari llega a 2026 con la presión histórica de siempre… y una dupla que vende titulares sola. Leclerc es el proyecto a largo plazo; Hamilton, el golpe de experiencia para ganar ya. Si el SF-26 nace competitivo, Maranello no va a “esperar”: va a exigir títulos.

Mercedes

Pilotos: George Russell / Kimi Antonelli

Motor: Mercedes

Auto: W17

Team principal: Toto Wolff

Mercedes apuesta por una transición generacional sin red de seguridad: Russell como líder y Antonelli como la gran inversión. En un “reset” técnico, la ingeniería puede devolverlos al frente… pero solo la constancia de los pilotos definirá para qué está el equipo en este 2026, pues tras los tests, parece que tienen las herramientas necesarias para ganarlo todo.

Red Bull Racing

Pilotos: Max Verstappen / Isack Hadjar

Motor: Red Bull-Ford

Auto: RB22

Team principal: Laurent Mekies

Red Bull llega a 2026 con una narrativa nueva: tras separarse de Honda, ahora también fabrica su propio destino con su power unit junto a Ford. Verstappen sigue siendo el punto de referencia; Hadjar es el proyecto con hambre. Objetivo: volver a ser protagonistas tras un año de más decepciones que alegrías.

Aston Martin

Pilotos: Fernando Alonso / Lance Stroll

Motor: Honda

Auto: AMR26

Team principal: Adrian Newey

Aston Martin se juega su “all in”: Honda como socio exclusivo y Newey como jefe, en el año donde el reglamento abre puertas gigantes. Alonso es la brújula competitiva; Stroll, la pieza que debe justificar el proyecto en pista. Objetivo: dar el salto real al grupo de ganadores, o por lo menos esa era la misión antes de conocer todos los problemas que ha tenido la unidad de potencia en los tests de pretemporada.

Williams

Pilotos: Alexander Albon / Carlos Sainz

Motor: Mercedes

Auto: FW48

Team principal: James Vowles

Williams llega con una mezcla peligrosa: tradición + ambición moderna. Sainz eleva el estándar de inmediato; Albon da continuidad y puntos cuando el auto no es perfecto. Con Mercedes detrás, el objetivo es dejar de “rascar” resultados y empezar a construir una presencia constante y seria en la zona alta.

Haas

Pilotos: Esteban Ocon / Oliver Bearman

Motor: Ferrari

Auto: VF-26

Team principal: Ayao Komatsu

Haas llega con un plan pragmático: maximizar lo que tiene y no regalar puntos por errores. Ocon aporta oficio y colmillo; Bearman es el talento joven que puede romper el techo si el coche responde. Objetivo realista: ser el rival más incómodo de la media tabla y estar dentro top 10 con frecuencia.

Alpine

Pilotos: Pierre Gasly / Franco Colapinto

Motor: Mercedes

Auto: A526

Team principal: Flavio Briatore

Alpine llega con un giro brutal: deja su era de motor propio y se sube a Mercedes para 2026. Gasly es el punto estable; Colapinto, la promesa con la obligación de responder desde la primeras carreras, tras un 2025 muy accidentado. Objetivo: reinventarse rápido y salir del limbo competitivo antes de que se vuelva costumbre.

Audi

Pilotos: Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto

Motor: Audi

Auto: R26

Team principal: Jonathan Wheatley

Audi debuta “de verdad” como proyecto de fábrica: motor propio, estructura nueva y expectativas inevitables. Hulkenberg aporta control y desarrollo; Bortoleto es la apuesta de futuro que necesita crecer sin quemarse. Objetivo: Demostrar que Audi tiene lo suficiente para cumplir su promesa de pelear por el campeonato en 2030.

Racing Bulls

Pilotos: Liam Lawson / Arvid Lindblad

Motor: Red Bull Ford

Auto: VCARB 03

Team principal: Alan Permane

Racing Bulls llega como laboratorio competitivo: tiene el motor del “grupo Red Bull” y una dupla donde el talento joven es protagonista. Lawson necesita consolidarse como líder; Lindblad llega con el sello de “rookie a seguir”. Objetivo: incomodar a los grandes del medio campo y sostenerse como equipo serio, no solo un semillero.

Cadillac

Pilotos: Sergio Pérez / Valtteri Bottas

Motor: Ferrari (hasta que GM tenga el suyo en 2029)

Auto: MAC-26

Team principal: Graeme Lowdon

Cadillac entra a la F1 con un objetivo inteligente: Aprender rápido y desarrollar el auto a paso grandes durante las primeras seis o siete carreras del campeonato. Checo Pérez es jerarquía, lectura de carrera y una referencia brutal para desarrollar; Bottas es experiencia y consistencia.