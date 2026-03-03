La guía definitiva para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el año que puede cambiarlo todo
Nuevas reglas, nuevo equipo, y una parrilla renovada con el regreso de Checo Pérez: así llegan los 11 equipos a la temporada 2026 de la Fórmula 1.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 marca un antes y un después. El nuevo reglamento técnico transforma por completo la arquitectura de los monoplazas y la filosofía de las unidades de potencia, con mayor protagonismo eléctrico y combustibles 100% sostenibles. Es un reinicio competitivo que pone a prueba a campeones, novatos y fabricantes históricos, además del esperado regreso de Checo Pérez a las pistas tras un año de ausencia.
Aquí tienes el panorama completo de cada equipo, con sus aspiraciones, pilotos y desafíos en esta nueva era.
Equipo por equipo: la guía definitiva
McLaren
Pilotos: Lando Norris / Oscar Piastri
Motor: Mercedes
Auto: MCL40
Team principal: Andrea Stella
McLaren llega con el peso de ser referencia reciente y con una dupla que ya no está “en formación”: está para ejecutar. Norris y Piastri son estabilidad y velocidad pura, y en un cambio reglamentario eso vale oro. Objetivo claro: empezar fuerte desde el inicio para ser favoritos a ganar ambos campeonatos.
Ferrari
Pilotos: Charles Leclerc / Lewis Hamilton
Motor: Ferrari
Auto: SF-26
Team principal: Frédéric Vasseur
Ferrari llega a 2026 con la presión histórica de siempre… y una dupla que vende titulares sola. Leclerc es el proyecto a largo plazo; Hamilton, el golpe de experiencia para ganar ya. Si el SF-26 nace competitivo, Maranello no va a “esperar”: va a exigir títulos.
Mercedes
Pilotos: George Russell / Kimi Antonelli
Motor: Mercedes
Auto: W17
Team principal: Toto Wolff
Mercedes apuesta por una transición generacional sin red de seguridad: Russell como líder y Antonelli como la gran inversión. En un “reset” técnico, la ingeniería puede devolverlos al frente… pero solo la constancia de los pilotos definirá para qué está el equipo en este 2026, pues tras los tests, parece que tienen las herramientas necesarias para ganarlo todo.
Red Bull Racing
Pilotos: Max Verstappen / Isack Hadjar
Motor: Red Bull-Ford
Auto: RB22
Team principal: Laurent Mekies
Red Bull llega a 2026 con una narrativa nueva: tras separarse de Honda, ahora también fabrica su propio destino con su power unit junto a Ford. Verstappen sigue siendo el punto de referencia; Hadjar es el proyecto con hambre. Objetivo: volver a ser protagonistas tras un año de más decepciones que alegrías.
Aston Martin
Pilotos: Fernando Alonso / Lance Stroll
Motor: Honda
Auto: AMR26
Team principal: Adrian Newey
Aston Martin se juega su “all in”: Honda como socio exclusivo y Newey como jefe, en el año donde el reglamento abre puertas gigantes. Alonso es la brújula competitiva; Stroll, la pieza que debe justificar el proyecto en pista. Objetivo: dar el salto real al grupo de ganadores, o por lo menos esa era la misión antes de conocer todos los problemas que ha tenido la unidad de potencia en los tests de pretemporada.
Williams
Pilotos: Alexander Albon / Carlos Sainz
Motor: Mercedes
Auto: FW48
Team principal: James Vowles
Williams llega con una mezcla peligrosa: tradición + ambición moderna. Sainz eleva el estándar de inmediato; Albon da continuidad y puntos cuando el auto no es perfecto. Con Mercedes detrás, el objetivo es dejar de “rascar” resultados y empezar a construir una presencia constante y seria en la zona alta.
Haas
Pilotos: Esteban Ocon / Oliver Bearman
Motor: Ferrari
Auto: VF-26
Team principal: Ayao Komatsu
Haas llega con un plan pragmático: maximizar lo que tiene y no regalar puntos por errores. Ocon aporta oficio y colmillo; Bearman es el talento joven que puede romper el techo si el coche responde. Objetivo realista: ser el rival más incómodo de la media tabla y estar dentro top 10 con frecuencia.
Alpine
Pilotos: Pierre Gasly / Franco Colapinto
Motor: Mercedes
Auto: A526
Team principal: Flavio Briatore
Alpine llega con un giro brutal: deja su era de motor propio y se sube a Mercedes para 2026. Gasly es el punto estable; Colapinto, la promesa con la obligación de responder desde la primeras carreras, tras un 2025 muy accidentado. Objetivo: reinventarse rápido y salir del limbo competitivo antes de que se vuelva costumbre.
Audi
Pilotos: Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto
Motor: Audi
Auto: R26
Team principal: Jonathan Wheatley
Audi debuta “de verdad” como proyecto de fábrica: motor propio, estructura nueva y expectativas inevitables. Hulkenberg aporta control y desarrollo; Bortoleto es la apuesta de futuro que necesita crecer sin quemarse. Objetivo: Demostrar que Audi tiene lo suficiente para cumplir su promesa de pelear por el campeonato en 2030.
Racing Bulls
Pilotos: Liam Lawson / Arvid Lindblad
Motor: Red Bull Ford
Auto: VCARB 03
Team principal: Alan Permane
Racing Bulls llega como laboratorio competitivo: tiene el motor del “grupo Red Bull” y una dupla donde el talento joven es protagonista. Lawson necesita consolidarse como líder; Lindblad llega con el sello de “rookie a seguir”. Objetivo: incomodar a los grandes del medio campo y sostenerse como equipo serio, no solo un semillero.
Cadillac
Pilotos: Sergio Pérez / Valtteri Bottas
Motor: Ferrari (hasta que GM tenga el suyo en 2029)
Auto: MAC-26
Team principal: Graeme Lowdon
Cadillac entra a la F1 con un objetivo inteligente: Aprender rápido y desarrollar el auto a paso grandes durante las primeras seis o siete carreras del campeonato. Checo Pérez es jerarquía, lectura de carrera y una referencia brutal para desarrollar; Bottas es experiencia y consistencia.