Futbolista del América se confiesa y declara que no renuncia a su sueño de estar en un Mundial con México

Pese a todo, continúa una de las justas más importantes donde un jugador pueda estar y aunque ya se vivió una nueva eliminación de México, algunos de los futbolistas se quedaron en la orilla y no disputaron el Mundial. Por ello, la ilusión vive en el corazón y gente como Erick Sánchez no renuncia al sueño. Hoy mismo empieza el nuevo proceso, donde la mira está puesta en la Copa del Mundo de 2030.

😱🇪🇸 ¡PEDRI PERDONÓ EL PRIMERO! España deja escapar una oportunidad de oro ante Portugal

¿Erick Sánchez tuvo oportunidad de ir al Mundial 2026?

El proceso rumbo a un Mundial es bastante largo y Erick ha estado en los equipos nacionales. Hace 4 años también se quedó en la orilla y en este nuevo torneo internacional estaba entre la baraja de posibilidades, pero debajo de las opciones que sí fueron convocadas… tomando en cuenta el tipo de partidos donde lo utilizaron.

Por ejemplo, disputó la Copa América en 2024, teniendo muy pocos minutos en cancha y en 2025 fue totalmente borrado de competiciones oficiales. No le convocaron ni a la Nations League ni a la Copa Oro, por lo que su incorporación al Mundial 2026 se veía muy complicada. Por ello, inicia un nuevo proceso donde debe destacar en demasía para que Rafa le considere como una opción viable en partidos de relevancia.

Esto dijo de su ausencia en la lista de Javier Aguirre: “Estaba tranquilo porque ya me había pasado una vez. La experiencia del 22 no es la misma que tengo ahora; la madurez cambia. Estoy consciente de que tengo que seguir trabajando. Por algo he quedado fuera”.

¿Erick Sánchez estará en el proceso de México rumbo al 2030?

Lo que ha quedado claro con el Chiquito es que es un hombre que se encuentra en el radar más amplio de nombres, detrás de los elementos elegidos por los diferentes cuerpos técnicos. Hoy vive su mejor momento desde que llegó al América y espera ser de relevancia. Aunque fue utilizado en amistosos previo a la justa mundialista, entiende perfectamente que necesita un extra. ¿Le alcanzará para ser pieza clave para México en el proceso con el Káiser?