OFICIAL: cuándo dará Javier Aguirre la lista de 26 convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cada vez falta menos para el estreno de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el próximo 11 de junio vs Sudáfrica en el Estadio Banorte. Sin embargo, los plazos que tiene el entrenador Javier Aguirre para entregar la lista de 26 convocados son otros. La FIFA pone como fecha límite el 30 de mayo, es decir, que antes de ese día deberá presentar oficialmente a los jugadores que representarán a la Tri en la cita mundialista.

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Varios equipos como Francia, Portugal, España, Brasil ya han hecho oficial sus convocatorias y otros como la Selección Mexicana aún mantienen el misterio. Cabe destacar que Aguirre presentó una prelista el pasado 12 de mayo, que incluye a 55 futbolistas y de allí saldrían los 26 convocados.

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La lista de 55 jugadores de Aguirre de donde saldrán los 26 convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA

El cuerpo técnico ya entregó la prelista de 55 futbolistas ante los comités correspondientes de la FIFA, los cuales fueron confirmadas por la Selección. No obstante, el timonel mexicano tomó la decisión de mantener los nombres de los convocados finales para evitar especulaciones desmedidas.

El "Vasco" ha reiterado de manera constante que el rendimiento reciente en sus respectivos clubes y la disciplina interna en las concentraciones previas serán los únicos factores determinantes. Según el entrenador, ningún jugador tiene su puesto asegurado en la nómina final de la delegación local.

Los jugadores que estarían presentes en México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Entre los nombres más firmes figuran referentes como Edson Álvarez, Santiago Gimenez, Raúl Jiménez y el guardameta Guillermo Ochoa. Sin embargo, la incógnita del entorno deportivo se centra en quienes se quedarán con los últimos cupos disponibles. Futbolistas juveniles empujan con fuerza en la atención del cuerpo técnico nacional y Javier Aguirre aclarará todo este panorama cuando presente nombre por nombre los convocados en el Centro de Alto Rendimiento.

