Una de las cosas que no se le puede negar al futbol mexicano en los últimos años, es que se ha consolidado como uno de los entornos más poderosos de América en el ámbito económico. El mercado cada vez se hace más internacional y el dinero que se mueve por futbolistas nacionales e internacionales es en cantidades impensadas en la mayor parte del continente. En este caso, Erik Lira podría lograr algo que nunca había pasado, si es que se cumple lo dicho con su fichaje a Rayados.

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¿Erik Lira: cuáles son los fichajes más caros en la historia de la Liga BBVA MX?

En los días recientes existió una severa sacudida en el entorno del futbol nacional al indicarse que Rayados podría buscar la compra de Erik Lira. Y es que la cláusula de rescisión del contrato del mediocampista con Cruz Azul es de 20 MDD. En ese sentido, sería un récord que se rompería en la propia liga, incluso hablando de los fichajes dentro de México.

En el primer ámbito, estos son los precios de futbolistas que salieron de la Liga MX a otra liga a nivel mundial.

Nelson Deossa - 17 MDD de Rayados al Real Betis.

17 MDD de Rayados al Real Betis. Maximiliano Araújo - 16.6 MDD de Toluca al Sporting Lisboa.

16.6 MDD de Toluca al Sporting Lisboa. Edson Álvarez - 16.5 MDD de América al Ajax.

16.5 MDD de América al Ajax. Enner Valencia - 16 MDD de Pachuca al West Ham.

16 MDD de Pachuca al West Ham. Diego Lainez - 15 MDD de América al Real Betis.

Mientras que en el tema de futbolistas dentro del propio mercado de la liga local, así luce el listado.

Rodolfo Pizarro - 18 MDD de Chivas a Rayados.

18 MDD de Chivas a Rayados. Rodolfo Pizarro - 15 MDD de Pachuca a Chivas.

15 MDD de Pachuca a Chivas. Fernando Gorriarán - 13 MDD de Santos a Tigres.

13 MDD de Santos a Tigres. Víctor Dávila - 12.5 MDD de Necaxa a Pachuca.

12.5 MDD de Necaxa a Pachuca. Diego Valdés - 12.5 MDD de Santos a América.

♬ sonido original - Quinto Partido @quintopartidomx ¡Giro inesperado de timón en el mercado de la Liga MX! 🚂✈️🤠 La directiva regiomontana se movió rápido para amarrar un bombazo mexicano en el mediocampo, cambiando por completo los planes del jugador de Cruz Azul, quien ahora podría mudarse al norte del país. #ErikLira #Rayados #CruzAzul #LigaMX #Fichajes #futbolmexicano⚽

¿Erik Lira se quedará en México o se irá a Europa?

Tras los reportes acerca de su posible fichaje de Rayados a Cruz Azul, existieron decenas de réplicas alrededor del caso. Sin embargo, todo indica que la decisión quedará en manos del propio Erik Lira. Con 26 años parece el tiempo ideal para probar suerte en el futbol europeo, aunque es entendido que en México el tema monetario sería un poderoso factor para quedarse. En dicho sentido, se requiere de paciencia para saber dónde jugará el mediocampista los próximos meses.