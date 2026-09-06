¡El salto al Viejo Continente es inevitable! Aseguran salida de Erik Lira al futbol de Europa

Luego de la triste noticia de la caída de la negociación que llevaría al mediocampista mexicano Erik Lira de Cruz Azul al AS Mónaco en la Ligue 1, una voz autorizada salió a defender el talento del jugador de la Selección Mexicana.

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El director técnico del conjunto del Atlante, Miguel 'Piojo' Herrera, salió a dar la cara por Lira. Al término del empate 1-1 entre los Potros y Atlas, el estratega azulgrana elogió el carácter del futbolista y afirmó que su salto al balompié del Viejo Continente es solo cuestión de tiempo.

¿Por qué Erik Lira no fue al equipo del Mónaco?

El fichaje del seleccionado azteca por el conjunto de la Ligue 1 no pudo concretarse debido a que la directiva monegasca no logró cerrar a tiempo la salida del estadounidense Folarin Balogun al Everton, impidiendo liberar el cupo de jugador no comunitario que requería Lira para enrolarse en sus filas.

Ante esta situación, ‘Piojo’ Herrera dejó en claro que la tranquilidad radica en el genuino interés que despertó Erik Lira en el timonel del cuadro francés:

“Después de oír al técnico del Mónaco, a mí me deja muy tranquilo que Erik irá a Europa; es un jugador que llamó la atención. Un técnico que tiene a su equipo jugando bien y dice: 'Yo quiero a Erik Lira', y no se dio por cierta circunstancia... son los momentos que te dan la oportunidad”, aseveró el 'Piojo' en rueda de prensa.

Miguel Herrera: Erik seguirá siendo el jugador importante que ha sido para México

Lejos de considerar que la fallida transferencia pueda afectar el rendimiento del volante cementero, el entrenador de los Potros de Hierro confía plenamente en que Erik Lira mantendrá su nivel competitivo tanto en la Liga BBVA MX como en sus convocatorias con la Selección Mexicana.

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“Erik seguramente trabajará y seguirá siendo el jugador importante que ha sido para México y para su equipo; a lo mejor para el próximo torneo estamos hablando de él ya en Europa. Ojalá se le dé, se lo merece. Es un extraordinario jugador, lo ha hecho muy bien y, si no se dio ahorita, estoy seguro de que tiene una mentalidad muy fuerte y va a trabajar para lograrlo”, concluyó Miguel Herrera.

